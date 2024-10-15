Meslek ortaokulu kararı resmileşti

Son yıllarda da AKP iktidarı, ‘Çıraklık Yasası’yla çocuk işçiliği teşvik etmeye başladı. “Mesleki eğitim” adı altında çocukların çalışmasının önü devlet eliyle açıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Meslekî Eğitim Kurulu kararları bunu kanıtlar nitelikte oldu.

Bakanlık tarafından başlatılan “Beceri Geliştirme Programı” kapsamında ilköğretim 7’inci ve 8’inci sınıf öğrencileri Zanaat Atölyeleri adı altında mesleki eğitim kurslarına katılıyor. Zanaat Atölyeleri uygulaması; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda pilot olarak başlatıldı. Mesleki Eğitim Kurulu, aldığı kararlardan biriyle “Beceri Geliştirme Programı”nın yaygınlaştıracak. Alınan kararlar kapsamında ortaöğretime (Akademik Eğitim) devam eden öğrencilerin eş zamanlı olarak mesleki eğitim merkezi programlarına katılarak “Kalfalık Belgesi” alabilmesi yönünde çalışma yapılacak. Ayrıca işletmelerde beceri eğitim sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak.

Bu çalışmada sorumlu kurum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olurken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve MEB ile işbirliği yapılacak. Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bünyesinde veya bağımsız mesleki ortaokul açılması yönünde çalışma yapılacağı konusunda da karar alındı. Öte yandan ilk 4 karar oy çokluğuyla alınırken, kalfalık yetkilerinin bütün iş alanlarında kullanılabilmesi için çalışma yapılması hakkında karar ise oy çokluğuyla alındı.