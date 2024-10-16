Meslek ortaokulunda ilk dersler başladı

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğrencileri küçük yaşlardan itibaren işçiliğe yönlendirmek için açtığı mesleki ortaokulda öğrenciler Sivas’ta ders başı yaptı. Bursa, Konya ve Burdur’un da aralarında bulunduğu 4 pilot ilden biri olan Sivas’taki mesleki ortaokul, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında açıldı.

Ortaokul için başvuru yapan 160 öğrencinden 30’unun sınavı geçerek eğitim almaya hak kazandı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, AA muhabirine, mesleki ortaokul sayısının gelecek dönemde artırılmasının planlandıklarını söyledi.

Mesleki ortaokulunda 30 öğrenciyle dersbaşı yaptıklarını dile getiren Yener “Bu öğrencilerimiz başka okullara yerleşmişlerdi, o okullarını bırakarak buraya geldiler Sivas’ta bu yıl tüm meslek liselerimiz yüzde 100 dolulukta. Öğrencilere artık bilim ve teknolojiyle ilgili çok şey anlatma gereksinimi duymuyoruz. Adana’daki TEKNOFEST yıllarca anlatmak istediğimiz tabloyu bir çırpıda anlattı” ifadelerini kullanarak savunma sanayiindeki gelişmeleri övdü.