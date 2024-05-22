Mesleki eğitim resmen dökülüyor

Resmi veriler, mesleki eğitimin makyajını döktü. Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nün raporunda sorunlar, “Mezunların takip edilmemesi, öğrencilerin istemedikleri alanda eğitim almaları” şeklinde sıralandı.

Mustafa BİLDİRCİN

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı karnesi hazırlandı. Müdürlüğün 2023-2024 eğitim öğretim dönemine yönelik uygulamalarını içeren raporları, mesleki ve teknik eğitimin konuşulması istenmeyen yönlerini gözler önüne serdi. Hemen her yıl milyarlarca liralık kaynak aktarılan mesleki ve teknik eğitimde bir dizi sorun yaşandığı öğrenildi.

2023 yılında 63 milyar 843 milyon 605 bin TL kaynak kullanan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, alandaki sorunları rapor ile kayıt altına aldı. Sorunlar, “İktidarın söylemlerinin aksine mesleki ve teknik eğitimin makyajı döküldü” yorumlarına neden oldu.

BİTMEYEN KAZALAR

Müdürlüğün verilerinde, 2019 yılı itibarıyla mesleki ve teknik eğitimdeki öğretmenlerin, öğrencilerin ve personelin karıştığı iş kazalarına yönelik istatistiklere de yer verildi. Buna göre, 2019 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personelin yaralanmasıyla sonuçlanan 70 iş kazası meydana geldi.

Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerin ve öğretmenlerin yaralanması ya da ölümüyle sonuçlanan olaylar 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da devam etti. 2019-2023 döneminde sayısı 170 olan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda yaşanan kazaların sayısı, yıllara göre şöyle:

• 2020: 34

• 2021: 32

• 2022: 17

• 2023: 17

MEZUNLAR TAKİP EDİLMİYOR

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün, “Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi” başlığı altında sıraladığı zayıflıklar da dikkati çekti. İktidarın tüm destek ve yönlendirmesi ile MEB’in kaynak kullanım tercihlerine karşın mesleki eğitimin tel tel döküldüğünü ortaya koyan zayıflıklar, şöyle kaydedildi:

• Meslek öğretmenlerinin sektörel ve güncel bilgi ve yeteneklerinin kazanım

süreçlerindeki zorluklar.

• Öğrencilere mesleklerin tanıtımı ve yönlendirme süreçlerinde sunulan rehberlik hizmetinin yeterli olmaması ve görece akademik başarısı zayıf öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi gerektiği algısı.

• Öğrencilerin istemedikleri ve başarılı olamayacakları alanda eğitim almaları.

• Mezunların yeterince takip edilememesi.