Mesleklerini yapan gazetecilere ceza yağdı

Haber Merkezi

MA ve JINNEWS muhabirlerinin yargılandığı davada 3 gazeteci hakkında beraat kararı verilirken, 8 gazeteci hakkında 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 29 Ekim 2022’de tutuklanan ve 16 Mayıs 2023 tarihinde tahliye edilen Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Diren Yurtsever, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Zemo Ağgöz ve Deniz Nazlım, JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer ile MA’nın eski stajyeri Mehmet Günhan hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, verilen aranın ardından karar açıklandı. Mahkeme, "örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanan gazeteciler Habibe Eren, Ceylan Şahinli ve Mehmet Günhan hakkında beraat kararı verdi. Diğer gazeteciler hakkında ise 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Gazetecilerin mesleki faaliyetleri gerekçesiyle hapis cezası almasına tepki gösteren basın meslek örgütleri, iktidarın yargıyı "sopa" olarak kullandığını söyledi.