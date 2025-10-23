Meslektaşları Dr. Rümeysa Şen'i 4. ölüm yılında andı

Ankara'da nöbet ertesi evine giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren asistan hekim Dr. Rümeysa Şen, ölümünün 4. yılında anıldı.

Şen'in ölüm yıldönümünde Ankara Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu üyeleri bugün (23 Ekim Perşembe) Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi önünde bir araya geldi.

Hastane önünde açıklama yapan meslektaşları, Rümeysa Şen'in ölümünün "münferit bir olay değil cinayet olduğunu" vurguladı.

Komisyonu üyelerinin açıklamasında "Uzun çalışma saatleri ve artmış sağlık talebi ile angarya sonucu oluşan yoğun çalışma koşulları bu olayın doğrudan sebepleridir" denildi.

"KAZA DEĞİL, CİNAYETTİ"

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Dr. Rümeysa’yı unutmayacağız. Asistan hekimler olarak nitelikli eğitim, insanca yaşama ve çalışma koşulları taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Nöbet ertesi dinlenme hakkı başta olmak üzere kazandığımız hiçbir hakkımızdan bir adım geri atmayacağız." Türk Tabipleri Birliği ise "Dr. Rümeysa’nın kaybı sağlık emekçilerinin yaşam hakkını hiçe sayan politikaların sonucuydu; bir kaza değil, cinayetti. Güvencesizlik, uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve artan şiddet, sağlık alanındaki sorunları derinleştirdi. Meslektaşlarımızın sağlıklı yaşam ve çalışma hakkını, halkın sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz."

RÜMEYSA ŞEN'İN ÖLÜMÜ

Tıp fakültesinden yeni mezun olan 25 yaşındaki asistan doktor Rümeysa Berrin Şen, 2021 yılında tradik kazasında yaşamını yitirmişti.

24 Aralık 2021’de meydana gelen kazadan önce Şen'in 36 saatlik nöbette olduğu ve evine dönüş için aracını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Ankara'da meydana gelen kazada Şen'in kullandığı araç yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarmış, araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarılan Şen, yaşamını yitirmişti.

Şen, 2021 yılının Temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başlamıştı.