Meslektaşları İstanbul'dan seslendi: İsmail Arı'yı serbest bırakın!

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın gözaltına alınmasının ardından gazetemiz BirGün'ün çağrısıyla İstanbul'da basın açıklaması gerçekleştirildi.

Bugün saat 16.00'da, Taksim Tünel'de yapılan basın açıklamasına basın meslek örgütleri, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Açıklamada, "İsmail Arı yalnız değildir", "Özgür basın susturulamaz", "BirGün halktır, susturulamaz" sloganları atıldı.

SOYKAN: İSMAİL ARI'YI KORKUTAMAYACAKLAR

BirGün yazarı Timur Soykan, "İsmail Arı'nın neden gözaltına alındığını hepimiz biliyoruz. Bir tarafta yolsuzluk yapanlar var, bir tarafta çeteler var ve ülkenin kaynaklarını yağmalayanlar var. Onun karşısında İsmail Arı var. İsmail, onların yolsuzluklarının haberlerini yapıyor. Ondan korkuyorlar" diye konuştu.

Soykan, şöyle devam etti: "İsmail Arı susmayacak. İsmail Arı'yı korkutamayacaklar. Bu onurlu gazetecileri, BirGün'ü, onuruyla bu işi yapan gerçek gazetecileri susturamayacaklar. Alican Uludağ cezaevinde susmuyor, Merdan Yanardağ cezaevinde susmuyor. Yazmaya devam ediyorlar. Çeteler kaybedecek, halk kazanacak."

HACALOĞLU: HEDEF ALINIYORDU

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu ise, "İsmail uzun zamandır çok önemli haberlere imza atıyordu ve hedef alındığını görüyorduk. Yazdığı haberler çok ses getiriyordu ve bu haberler de rahatsızlık yaratıyordu. Bir Kırmızı Pazartesi hikayesi olarak da böyle bir hadise meydana geldi. Şu anda gözaltında. İsmail Arı'nın gazeteci olduğunu, yalnız hakikatin peşinde olduğunu, yalnız bu halkın çıkarlarının peşinde olduğunu herkes biliyor. Serbest bırakılmasını talep ediyoruz, derhal serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL GERÇEK GAZETECİLİK YOLUNDA YÜRÜMEYİ SEÇTİ"

BirGün Yayın Koordinatörü Semra Kardeşoğlu, şunları söyledi: "İsmail, bu gazetede mesleğe başladı. Onu gördüğümüzde şunu dedik; bu ülkede öldürülen 67 gazeteci var, yıllarca cezaevinde tutsak edilmiş gazeteciler var, her türlü zulme karşı ayakta duran gazeteciler var. İsmail isteseydi sıcak salonda bir basın toplantısını sakin sakin izleyip eline verilen soruları sorabilirdi. İsmail Arı bunu yapmadı. İsmail Arı, bu ülkede her şeye rağmen, cinayetlere, hapisliğe, tutsaklığa rağmen BirGün'de gerçek gazetecilik yolunda yürümeyi seçti."

GAZETECİLER SUSMAYACAK

Yapılan konuşmaların ardından basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın okudu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada, arkadaşımız İsmail Arı’ya yönelik hukuksuz gözaltıya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık.

Tüm itirazlarımıza rağmen, “Gazetecilere dokunulmayacak, haberle ilgisi” yok denilerek yasalaştırılan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha mesleğimizi hedef aldı. Haberden bir kez daha “suç” oluşturdu, haberci suçlu ilan edildi. Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim, gazetecilik suç değildir.

Muhabirimiz İsmail Arı, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla Tokat’ta gözaltına alındı. Arkadaşımız, sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Arı’nın gözaltına alınması, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır.

Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edeceğiz.

Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: “Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.”

Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir.

BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran, karanlığı değil gerçeği büyüten, suskunluğu değil sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. Bizler, bu gazetenin çalışanları olarak, yalnızca haber yapmıyoruz; halkın bilme hakkını savunuyoruz.

İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur.

Arkadaşımızın bayram günü aile ziyaretinde olduğu evi basarak alelacele neden gözaltına alındığını iyi biliyoruz. İsmail yolsuzluk dosyası haber yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail’in gözaltına alınmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi…

Aylar önce, gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptığı bir yayın nedeniyle gözaltına alınan arkadaşımızın önüne ifadesi sırasında, sosyal medya paylaşımları da getirildi. Diliyoruz ki bu, soruşturmayı derinleştirmek ve İsmail’i özgürlüğünden biraz daha mahrum etmek amacıyla yapılan bir uygulama değildir. Gazetecilik faaliyetinden suç üretilemez.

Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz.

BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı ve her bir meslektaşımız ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır.

İSMAİL ARI'DAN MESAJ VAR

Arkadaşımızın bize bir notu var. “Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak” diyen İsmail, bizlere şu notu gönderdi:

“Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım. Bayram ziyaretinden akşam alınıp 450 km kat edip Ankara'ya getirildim. Dosyama yeni twitler ve eski videolarım eklenmeye devam ediyor. Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor. Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun. Sevgiler…”

İSMAİL'İN TEK SUÇU GAZETECİLİK YAPMAK

Evet, İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler meslektaşları olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız. Kamuoyuna sesleniyoruz, haber hakkınız için bu hukuksuzluğa tepki gösterin.

Bizler biliyoruz ki; bu ülkede yoksulluk derinleşirken, adaletsizlik büyürken, rant düzeni daha da pervasızlaşırken gazetecilerin susması isteniyor. Ama biz susmayacağız. İnatla, ısrarla, gerçeğin peşinden gitmeye devam edeceğiz.

Çünkü gazetecilik, sadece olanı yazmak değil; saklanmak isteneni ortaya çıkarmaktır. Çünkü gazetecilik, yalnızca haber değil; sorumluluktur. Çünkü gazetecilik, halk adına sormaktır, halk adına hesap sormaktır.

BirGün çalışanları olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı bizi bildiğimiz yoldan döndüremez.

İSMAİL ARI'YA ÖZGÜRLÜK

Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verin. Meslektaşımız İsmail Arı’yı serbest bırakın.

Ve buradan kamuoyuna çağrımızdır: Haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin.

Bu karanlığı dayanışmayla aşacağız. Susmayacağız, yazmaya devam edeceğiz.

İsmail Arı’ya özgürlük! Gazetecilik suç değildir!"