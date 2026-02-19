Meslektaşlarından Gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki

Çok sayıda gazeteci, akşam saatlerinde gözaltına alınan meslektaşları Alican Uludağ'a destek mesajları paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci Alican Uludağ, Ankara'da gözaltına alındı.

DW Türkçe, muhabirleri Uludağ’ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak 2024'teki IŞİD haberi ve sosyal medya paylaşımlarının gösterildiğini açıkladı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla gözaltına alınan Uludağ için meslektaşları ve basın örgütleri tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

"HABERLERİNİN VERDİĞİ RAHATSIZLIĞI ÇOKTANDIR BİLİYORUZ"

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür, Uludağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Gazeteci Alican Uludağ uydurma gerekçelerle gözaltına alındı. Alican çok iyi bir gazetecidir. Haberlerinin verdiği rahatsızlığı çoktandır biliyoruz. Onca gazeteci gözaltına aldınız, dava açtınız. Bir tanesi sustu mu? Alican'ı bırakın!"

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin, Uludağ’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek şöyle dedi:

"Alican Uludağ gazetecidir, gazetecilik suç değildir. Gazetecileri gereksiz yere gözaltına almayı bırakın."

"NEDEN ANKARA ADLİYESİ DEĞİL DE ÇAĞLAYAN ADLİYESİ"

BirGün muhabiri İsmail Arı, Ankara’da ikamet eden Uludağ’ın İstanbul’a götürülmesine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Ankara’da yaşayan gazeteci Alican Uludağ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara’da gözaltına alınıyor. Yarın Çağlayan Adliyesi’nde hazır edileceği belirtiliyor.

Neden Ankara Adliyesi değil de Çağlayan Adliyesi diyeceğim ama…"

"GAZETECİLER SUSMUYOR, SUSMAYACAK"

Halk TV sunucusu Gözde Şeker, gazeteci Alican Uludağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

"Alican Uludağ gazetecilik yapmasaydı nelerden haberimiz olmazdı bir düşünün. İşte tam da bu yüzden hedefte. Ama gazeteciler susmuyor, susmayacak."

ÇGD: "MESLEKTAŞIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Alican Uludağ’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gazetecilik suç değildir" açıklamasında bulundu.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üyemiz, gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gazetecileri gözaltıyla susturmaya çalışmak, doğrudan ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş bir müdahaledir. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır. Sürecin takipçisi olacak, meslektaşımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Basın ve ifade özgürlüğünü savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

RSF: "ELEŞTİRİ VE ARAŞTIRMALARI RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI"

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkçe resmi hesabından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

RSF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yargının ağırlığıyla siyasete teslim olduğu bir süreçte gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınması, medya özgürlüğünün Türkiye’de daha zorlu geleceğe itildiğini gösteriyor. Uludağ, eleştiri ve araştırmaları rahatsız ettiği için gözaltına alındı. O kadar."

GAZETECİLER CEMİYETİ: "DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Gazeteciler Cemiyeti’nin, Uludağ’ın gözaltına alınmasına yönelik açıklaması şöyle:

"Meslektaşımız, üyemiz Alican Uludağ sosyal medya mesajları gerekçe gösterilerek İstanbul’dan talimatla Ankara’da gözaltına alındı. Gazeteci Uludağ pek çok kez soruşturmaya uğramış ve gidip ifade vermiştir. Yargı camiasını çok yakından takip eden en başarılı gazeteciler arasındaki Uludağ'ın peşinen suçlu muamelesiyle gözaltına alınması dikkat çekicidir. Bu uygulama kabul edilemez, Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır."

DİSK BASIN-İŞ: "GAZETECİLİKTEN SUÇ ÇIKARILMAYA ÇALIŞILMASINA KARŞI ALİCAN ULUDAĞ’IN YANINDAYIZ"

DİSK Basın-İş, gözaltına alınan gazeteci hakkında şunları kaydetti:

"Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddialarıyla Ankara’da gözaltına alındı. Gazetecilikten suç çıkarılmaya çalışılmasına karşı Alican Uludağ’ın yanındayız."