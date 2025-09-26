Meşruiyet çabasının bedelini halk ödüyor

Politika Servisi

Toplumsal rıza üretemeyeceğini anlayan, geniş kitlelerin desteğini yitiren Saray yönetimi meşruluğunu ABD Başkanı Trump ile verilen bir fotoğraf karesine sıkıştırdı. Dün Beyaz Saray’da beklenen Erdoğan-Trump zirvesi, günler öncesinden her türlü fedakarlığın yapıldığı, ülkenin tüm imkanlarının ABD ve Trump için seferber edildiği, Washington’a sırtını dayayarak ayakta kalmaya çabasının da itirafı oldu.

BM 80. Genel Kurulu için ABD’de bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi dün gerçekleşti. Zirve henüz gerçekleşmeden yaşananlar iktidarın ABD sevdasını gözler önüne serdi.

ÇARK ETTİLER

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın pazartesi günü Fox News’e, ABD Başkanı Trump’ın savaşları bitirme vaatlerini yerine getiremediğine yönelik sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun, “Toplantıların bir parçası olmak için bize yalvarıyorlar” tepkisine yol açan sözler ile ilgili İletişim Başkanlığı Washington Ofisi, Fox News’e, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çeviride anlam kaybına uğradı. Erdoğan, Trump’ın çabalarını takdir etti” açıklamasını gönderdi. Fox News ise çevirisinin arkasında durdu.

MEŞRUİYET VERDİK

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise Türkiye-ABD ilişkilerinde yıllardır çözülemeyen S-400, F-35 ve F-16 gibi krizlerin "meşruiyet" ekseninde ele alınması gerektiğini savunarak, Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi dikkat çeken mesajlar verdi. Barrack, "Başkanımız ‘Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkar bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim’ dedi" ifadelerini kullandı. Barrack, Türkiye’nin "dünyada en fazla F-16 alan ülke" olduğunun altını çizerek, bunun havacılık şirketi Lockheed’i ayakta tuttuğunu belirtti. Barrack ilişkilerin seyri hakkında ise şu yorumu yaptı: "Erdoğan 71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi ama otoriter gibi. Başkan Trump dahice bir şekilde ‘çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim’ dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz."

ABD merkezli Bloomberg de zirve öncesi dikkat çekici bir analiz yayımladı. Haberde, Erdoğan’ın altı yıl aradan sonra yeniden Beyaz Saray’a adım atacağına dikkat çekilerek, görüşmenin iki NATO müttefiki arasındaki gergin ilişkileri yumuşatmayı hedeflediği vurgulandı. Bloomberg’in aktardığına göre, Türk heyeti görüşmeye adeta bir “alışveriş listesi” ile gitti. Türk yetkililere dayandırılan bilgilere göre, Ankara’nın gündeminde Lockheed Martin’den savaş uçakları, Boeing’den yolcu uçakları ve 50 milyar doları aşan sıvılaştırılmış doğal gaz alımları yer aldı. Haberde, ekonomi yönetiminde Mehmet Şimşek’in göreve getirilmesi ve önceki politikaların terk edilmesinin, uluslararası yatırımcıların güvenini artırdığı da savunuldu. Bloomberg, Erdoğan’ın bu ziyareti, son dönemde gerilen Ankara-Washington ilişkilerini yeniden rayına oturtmak için fırsat olarak gördüğünü yazdı. Görüşmeden çıkacak en büyük anlaşmalardan birinin havacılık sektöründe olması bekleniyor. Türk tarafının, Boeing ve Lockheed Martin’den yüzlerce uçak ile savaş uçağı alımına sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan zirvede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Erdoğan hakkında, "Birlikte çok güçlü ordu kurduk. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson’u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum" dedi.

∗∗∗

BİR GÖRÜŞME İÇİN VERİLEN TAVİZLER

• New York’a gitmeden önce 300 Boeing uçak alım sözü verildi.

• Erdoğan ABD’ye ayak basar basmaz ‘iyi niyet göstergesi’ olarak ilave gümrük vergileri kaldırıldı.

• Erdoğan’ın Trump ile 50 milyar doları aşan sıvılaştırılmış doğal gaz alımı yapacağı iddia edildi.

• New York’ta bulunan Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sonra Trump konvoyunu beklemek zorunda kalan ikinci lider olduğu ortaya çıktı. ABD polisi, Trump’ın konvoyu geçeceği için Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti.

∗∗∗

DESTEĞİ DIŞARIDA ARIYOR

Barracak’ın açıklamalarını X hesabından yorumlayan CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, "Demek ki Erdoğan-Trump ilişkisinde asıl mesele neymiş? Erdoğan’ın “meşruiyet” ihtiyacının karşılanmasıymış. Nerede aranıyor bu meşruiyetin kaynağı? ABD Başkanı Trump’ta, Beyaz Saray’da…" ifadelerini kullandı. Asıl meselenin Türkiye’nin güvenliği ve yurttaşların huzuru olduğunu ifade eden Uzgel, Erdoğan’ın iktidarının bunların hiçbirinden daha önemli olamayacağını kaydetti. Uzgel, "Erdoğan’ın kendisinin desteği dışarıda aradığını söylüyorduk. Barrack şimdi bunu açıkça dile getirdi. İyi ki de söyledi. Herkes duydu. Kamuoyu emin oldu" dedi.