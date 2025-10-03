Meşruiyet sağlama arayışı

TBMM’nin 1 Ekim’de açılan 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı açılışı, dikkati çeken görüntülere sahne oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan resepsiyona katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da resepsiyona katılan isimler arasında yer aldı.

Erdoğan, resepsiyonun ardından Mermerli Salon’da liderlerle buluştu. DEM Parti Eş Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan da buluşmaya katılırken Tuncer Bakırhan ve Ahmet Davutoğlu Erdoğan’ın yanına oturdu. Ali Babacan da buluşmada Davutoğlu’nun hemen yanından fotoğraf verdi. CHP kurmayları, yurttaşların tepkisini çeken fotoğraf ve görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP’nin TBMM açılışına katılmama gerekçesinin çok net olduğunun altını çizen CHP’liler, “Erdoğan meşruiyeti içeride değil, dışarıda arıyor. Demokratik meşruiyetin asıl unsuru seçmendir” diye konuştu.

CHP’liler, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmen desteğini hızla kaybettiğini söyledi. AKP’nin oylarının giderek eridiğinin altını çizen CHP kurmayları, “AKP’nin kurumsal meşruiyeti de sorgulanmaya başlandı. Türkiye’de AKP ile Anayasal kurumların tümü alaşağı edilirken yargı da siyasallaştırıldı” görüşünü paylaştı.

TRUMP İLE FOTOĞRAF

Toplumun adalet ve adil yönetim isteğinin yerine gelmediğini ifade eden CHP’liler, “Meşruiyeti tartışmalı hale gelen ve kurumsal giderek zayıflayan bir iktidarın ABD Başkanı Donald Trump bir fotoğraf vermesi ve buradan kendine bir meşruiyet aramasını doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı.

DOĞRU BULMUYORUZ

CHP kaynakları, TBMM’deki Mermerli Salon olarak adlandırılan salonda verilen fotoğrafı ve açılış resepsiyondaki görüntüleri de değerlendirdi. CHP’nin törende yer almamasını, “Partimize yönelik kurumsal saldırılar, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı operasyonları Cumhurbaşkanı’nın iradesiyle yürütülürken biz, onun meşruiyet kaynağı olmayacağız” ifadesiyle açıkladı. Her siyasi partinin kendi karar mekanizması olduğunu ve saygı duyulması gerektiğini dile getiren CHP kurmayları, “Ancak Erdoğan’ın etrafında o gülen yüzlerle verilen fotoğrafı doğru bulmuyoruz. Bir siyasi olarak değil, yurttaş olarak içimize sindiremiyoruz” yorumunu yaptı.