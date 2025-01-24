MESS dayatmasına karşı grev 1. ayında

Emek Servisi

MESS'in yüzde 40'lık sefalet zammı dayatmasına karşı çıkan Birleşik Metal-İş'te örgütlü Green Transfo işçilerinin grevi dün birinci ayına ulaştı.

30 gün boyunca ilk günkü gibi kararlılıklarını koruduklarını söyleyen işçiler, "Green işçileri, sefalet ücreti dayatmasına karşı asla azalmayan bir kararlılık ve dirençle omuz omuza direnmeye devam ediyor. Green işçisi de kazanacak! Hakkımız olanı mutlaka alacağız!" paylaşımı yaptı. İşçiler, düşük zam oranı ile esnek çalışma koşulları ve uzun süreli sözleşmeye karşı da direniyor.