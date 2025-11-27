MESS grup TİS’te dördüncü görüşme: İşveren süt iznine bile gözünü dikti

Emek Servisi

150 bini aşkın işçiyi doğrudan ilgilendiren özel sektörün en büyük toplu iş sözleşmesi (TİS) Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup TİS kapsamındaki dördüncü görüşme dün gerçekleştirildi. DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) ve Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası dün işveren örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Masada işveren koltuğunda oturan ülkenin en büyük patron örgütlerinden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), işçi sendikalarıyla MESS Merkez Ofisi’nde bir araya geldi.

İstanbul’da bulunan ofiste ilk görüşme Türk Metal ile gerçekleştirildi. Saat 10’da gerçekleştirilen toplantıda 15 madde ile iç yönetmelik ele alındı. Yedi madde ve iç yönetmelik Türk Metal tarafından tekliflerindeki gibi kabul edilerek tutanak altına alındı. Buna göre işe alınma ve toplu işten çıkarma prosedürleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve işyerinde şiddet ile tacizin önüne geçilmesi, sendikal örgütlenme gibi talepler toplantıda kabul edildi.

Öte yandan işveren örgütü, açıkça kadın işçilerin süt iznine göz dikti. MESS, günlük bir buçuk saatlik süt izninin, kadın işçi tarafından birleştirilerek haftanın bir gününde kullanılabilmesi hükmünün TİS’den çıkarılmasını istedi.

İşveren örgütünün kabul etmeyerek yeni talepler sıraladığı bazı maddeler ise şunlar oldu:

• Deneme süresi iki aydan dört aya çıkarılsın.

• Hafif işlerde çalışabilir raporu olan kadın işçiler önerilen işi kabul etmezse işçinin iş sözleşmesi sağlık sebepleri ile kendisi tarafından feshedilmiş sayılsın.

• Bir defada beş gün ve daha fazla istirahat alan üyelere, SGK’ce ödenmeyen ilk iki günün ücretinin işverence ödeneceğine dair hüküm TİS’den çıkarılsın.

• Denkleştirme uygulaması toplu sözleşmede yer alsın ve süresi dört ay olsun. Ayrıca işin durması, bayram ve tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi, eksik çalışma veya tamamen tatil durumunda ya da işçinin izin kullanması hallerinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yapılabilsin.

MESS, Türk Metal’in 1 günlük refakatçi izni talebini de kabul etmedi, madde ertelendi.

MESS TİS görüşmelerinin dördüncüsü dün gerçekleşti.

ILO 190 REDDEDİLDİ

Birleşik Metal-İş’in görüşmesi ise saat 13.00’te gerçekleşti. İşveren örgütü, deneme süresinin 4 aya çıkarılması ve kadın işçilerin süt iznin gaspını bu görüşmede de dayattı. Ayrıca MESS, işyerinde şiddet ve tacizi önlemek için ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin referans alınması talebini de reddetti. Görüşmenin ardından sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Toplam 16 madde görüşüldü. Bu maddelerden sendikamızın değişiklik teklif etmediği 6 madde kabul edildi, görüşülen 10 madde ise kabul edilmedi ve ertelendi.

MESS, bazı maddelerde karşı teklifler verdi. MESS’in bugünkü toplantıda hakları geriye götüren ve esneklik içeren karşı teklif verdiği maddeler arasında raporlarda bir defada 5 gün ve daha fazla istirahat alan üyelere 2 günün ücreti işverence ödenmez iken, bunu 10 güne çıkartılması da yer aldı.

Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, sendikamızın ilkesel olarak kazanılmış hakları geriye götüren maddeleri tartışma konusu yapmayacağını, buna izin vermeyeceğini, esneklik içeren maddeleri kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca işçilerin ücretlerinin reel olarak gerilediğini ifade etti.”

SON GÖRÜŞME 8 ARALIK’TA

TİS sürecinde sonraki ve son görüşme 8 Aralık’a ertelendi. MESS, 8 Aralık’ta saat 10.00’da Türk Metal, saat 13.00’de ise Birleşik Metal-iş ile görüşecek.

SENDİKALAR MASAYA HANGİ TALEPLERİ GÖTÜRDÜ?

• Birleşik Metal-İş:

Birleşik Metal-İş, 2025-2027 yıllarını kapsayan sözleşmenin ilk 6 ayı için yüzde 58,5 oranında zam talep etmiş, sonraki 6 aylık dönemler için ise istediği zammı “Resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması nedeniyle, çıkacak enflasyona enflasyonun yarısının eklenmesi ile bulunulacak oran kadar” şeklinde ifade etmişti. Sendikanın talepleri arasında bunların yanı sıra bayram, izin ve yakacak yardımlarında yüzde 190 artış, diğer sosyal haklarda ise yüzde 150 artış, kreş yardımı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzenlemeler gibi sosyal hak talepleri de yer aldı.

• Türk Metal:

Türk Metal eylül başında açıkladığı taslakta ilk altı ay için saat ücretlerine önce yüzde 20 zam, ardından ortaya çıkan ücretlere 35 TL seyyanen zam yapılmasını talep etmişti. Takip eden altı aylık dönemler için ise ikinci altı aylık dönem için gerçekleşen enflasyon oranında, üçüncü altı aylık dönem için enflasyon farkı ve yüzde 3 refah payı son altı aylık dönem için ise enflasyon oranında ücret artışı istemişti. Sosyal hak ödemelerinin eklenmesi ile birlikte toplam zam talebi yüzde 38,97 seviyesinde olmuştu. Farklı iş yerlerinden Türk Metal üyesi işçiler ise açıklanan bu zam teklifine tepki göstermişti. Anket sonuçlarının dikkate alınmadığını vurgulayan işçiler, sendikanın toplu sözleşmede hezimete imza atacağını ifade etmişti.