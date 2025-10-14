MESS grup TİS’te pazarlık masası kuruldu: Serveti yaratanlar haklarını alacak!

Özel sektörün en büyük toplu pazarlık müzakeresi olan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 2025- 2027 Dönemi görüşmeleri dün başladı. 150 bini aşkın metal işçisini kapsayan TİS, dolaylı olarak 600 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor.

Masada işvereni temsilen ülkenin en büyük patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) otururken işçi tarafında DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası ve Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş Sendikası bulunuyor.

SONRAKİ TOPLANTI 31 EKİM’DE YAPILACAK

İki ay boyunca sürecek görüşmelerin ilki dün gerçekleştirdi. Masada işveren tarafının karşısına sırayla Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik İş oturdu. Sabah İstanbul Şişli’de bulunan MESS Genel Merkezi’nde gerçekleştiren ilk görüşmede sözleşmenin 15 idari maddesi Türk Metal'in teklif ettiği şekliyle kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında tarafların tanınması; sorumlulukları, kapsam, disiplin kurulu ve şikâyet mekanizmaları gibi konular yer aldı. Ücret zamları ve sosyal haklar gibi konuların sonraki toplantılarda görüşüleceği öğrenildi. Taraflar, bir sonraki toplantının 31 Ekim’de saat 10.00'da yine MESS Genel Merkezi'nde yapılması konusunda anlaştı. Türk Metal’in masaya götürdüğü teklif ilk altı ay toplam yüzde 38,97 oranında zam talep etmişti.

Birleşik Metal-İş ise saat 14.00’te kendi görüşmesini gerçekleştirdi. Sözleşmede herhangi bir değişiklik içermeyen, kapsam ve usule ilişkin 14 maddede mutabakat sağlandı. Bir sonraki görüşme 31 Ekim saat 14.00’e ertelendi. Birleşik Metal-İş, 32 işletme bünyesindeki 43 fabrikada çalışan yaklaşık 11 bin üyesi adına üç kalemden oluşan ücret zammı talebi açıklamış, ilk 6 ay için masaya götürdüğü teklif ise yüzde 58,5 olarak şekillenmişti. Sendika, sonraki dönemler için talebini ise ‘resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması nedeniyle, çıkacak enflasyona enflasyonun yarısının eklenmesi ile bulunulacak oran kadar’ şeklinde ifade etmişti.

Böylece sendikaların patron örgütüyle gerçekleştireceği bir sonraki görüşme 31 Ekim’e ertelendi. TİS görüşmelerinde sözleşmenin bağıtlanması için tarafların ilk görüşmeden itibaren 60 günlük süresi bulunuyor.

BİRLEŞİK METAL-İŞ MASAYA 16 MADDELİK TALEP LİSTESİ KOYDU

Birleşik Metal-İş, pazarlık masasına taşıdığı talepleri 16 maddede topladı. Sendikanın ücret zamlarının yanı sıra sosyal haklara ilişkin ifade ettiği taleplerin bazıları şöyle:

• İlk yıl için sosyal yardımlarda yüzde 150-190 oranında artış

• Gelir vergisinin yüzde 15'i aşan kısmının işveren tarafından karşılanması

• Şiddet ve tacize karşı ILO 190'ı temel alan işyeri politikaların oluşturulması

• Ev içi şiddete maruz kalan işçiye en az 5 gün ücretli izin verilerek aleyhine işlem yapılmaması,

• Eşi doğum yapan erkek işçilere babalık iznine ek olarak 15 iş günü ücretli izin, tüm işçilere yılda 4 gün ebeveyn izni hakkı

• Sanayi bölgelerine kreş açılması

• MESEM’lere karşı 16 yaşından küçük çocukların staj adı altında çalıştırılmasının engellenmesi

• Tamamlayıcı sağlık sigortasının eşleri ve çocukları da kapsaması

METAL İŞÇİLERİ KAZANANA DEK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Taleplerinin haklı, makul ve karşılanabilir olduğunu vurgulayan Atar, Otomotiv Sanayii Derneği’nce açıklanan ocak-eylül dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerindeki artışa dikkati çekti: “Yılın 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 arttı. Aynı dönemde pazardaki satışlarda yüzde 8, ihracatta yüzde 5,6 artış var. Aynı zamanda son bir yıllık ihracatın yüzde 17,4’ünü otomotiv ihracatı oluşuyor. Toplam otomotiv ihracatı 30 milyar dolara yakın. Bu veri ve oranlar bile başlı başına otomotiv patronları başta olmak üzere sanayiciler için tablonun oldukça iyi olduğunu gösteriyor Bu artışları sağlayan metal işçilerinin gerçekleştirdikleri üretimden paylarına düşeni almaları için mücadele etmekten asla geri durmayacağız.”