MESS, metal işçisine verdiği teklifi revize etti: "Sefalete devam teklifi kabul edilemez"

155 bin metal işçisinin ücret ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından başlayan eylemler devam ederken patron örgütünden teklif revizesi geldi.

Daha önce işçilere ilk 6 ay için saat ücretlerine %5 + seyyanen 11,50 TL, ortalama yüzde 10 artış teklif eden patronlar, bu kez de teklifi yüzde 15 olarak revize etti. Zammın dağılımı yüzde 7,5 + seyyanen 17,30 TL artışa denk gelirken diğer altı aylık dönemler için hiçbir teklif yapılmadı. 31 işletme 43 fabrikada 11 bin işçiyi temsil eden Birleşik Metal-İş sendikası, yeni teklifin de kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "MESS, bugün yapılan görüşmede; ücret zammı olarak daha önce birinci 6 aylık dönem için yüzde 10 olarak verdiği teklifi yüzde 15 olarak revize etmiştir. Yüzde 15 oranındaki zammın dağılımı yüzde 7,5 + seyyanen 17,30 TL şeklindedir. Diğer 6’şar aylara yönelik bir teklif verilmemiştir. Ayrıca sosyal haklarla ilgili olarak verdiği yüzde 25 oranında artış teklifini de yüzde 32,95 olarak revize etmiştir. Sosyal hakların 2. yılına ilişkin de bir teklif verilmemiştir. Ücret ve sosyal haklar dışındaki diğer maddelere yönelik yeni bir görüşme yapılmamıştır" denildi.

Metal işçilerinin hak mücadelesinin devam edeceği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Genel Sekreterimiz Ali Çeltek, bu teklifin metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam etmesi anlamına geldiğini ve kabul edilebilir bir yanı olmadığını; MESS’in teklifinin metal işçilerinin beklentisine yanıt vermekten çok uzak olduğunu; işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun yeni bir teklif beklediğimizi belirtmiştir. Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir."

İŞÇİLER ÜRETİMDEN GELEN GÜÇLERİNİ KULLANIYOR

Öte yandan Birleşik Metal-İş'te örgütlü emekçiler her fabrikada 3 ayrı fabrikada birer saat, her işyerinde 3 saat iş bırakma eylemlerine bugün de devam ediyor. Fabrikaları eylem alanına çeviren metal işçileri, "İş, ekmek yoksa barış da yok", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "MESS şaşırma, sabrımızı taşırma" sloganları ile MESS'e karşı kararlı mücadele mesajı verdi.