Messi'li Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı yendi

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü.

BMO Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri, Facundo Farias, Jordi Alba ve Leonardo Campana kaydetti. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı. Los Angeles'ta ise Ryan Hollingshead ağları sarstı.

Bu galibiyetle Inter Miami, ligin bitimine 9 maç kala play-off'a kalma sınırının 9 puan altında yer aldı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Inter Miami, Messi'nin transferinin ardından yenilmezlik sersini 11 maça çıkardı. Arjantinli yıldız, 11 karşılaşmada 11 gol ve 5 asistle takımının başarısında önemli rol oynadı.