Messi önderliğindeki Inter Miami'den tarihi başarı

Lionel Messi, 38 yaşında ortaya koyduğu tarihi performansla Inter Miami’yi MLS Doğu Konferansı finaline taşıdı. Jorge Mas ve David Beckham ortaklığındaki kulüp, kuruluşundan yalnızca beş yıl sonra ilk kez bu seviyeye çıkarken Arjantinli yıldız play-off’ların her adımında belirleyici rol oynadı.

Konferans yarı finalinde Cincinnati’yi 4-0 mağlup eden Miami’de Messi, gecenin yıldızı oldu. Arjantinli süperstar, bir gol atıp üç asist yaparak takımının tüm tehlikelerinde başrolü üstlendi. ABD basını, performansı “MLS tarihinin en etkili play-off serilerinden biri” olarak nitelendirdi.

CBS Sports’un analizine göre Messi, 2025 sezonunu MLS tarihinin en üretken yılına dönüştürdü. 29 gol, 19 asistle oynayan yıldız oyuncu takımını taşıyan isim oldu. Teknik direktör Javier Mascherano, maç sonrası yaptığı açıklamada “Messi sadece oynatmıyor, takımı başka bir seviyeye taşıyor” ifadelerini kullandı.

NYCFC, normal sezonu lider bitiren Philadelphia Union’ı eleyerek finale geldi. New York Post, final öncesi “MLS’nin yeni hanedanlık adayı Inter Miami’ye karşı şanslarının düşük olduğunu” yazdı.

Inter Miami, kulüp tarihindeki ilk MLS Kupası finaline yalnızca bir galibiyet uzaklıkta. Messi’nin bu seviyedeki oyunu ve takımın yükselen formu, ABD’de geniş yankı uyandırmış durumda. Reuters, Miami’nin sezonunu şu cümlelerle özetledi: “Inter Miami sadece Messi’ye güvenmiyor; Messi sayesinde bir kültür inşa ediyor.”

MESSİ İÇİN YENİ BİR MİRAS

ABD basınında ortak görüş, Messi’nin MLS’te sergilediği oyunun, kariyerinin son bölümünü bir ek tamamlayıcı değil, yeni bir zirve haline getirdiği yönünde. Arjantinli yıldız daha önce Ligue 1, La Liga, Şampiyonlar Ligi, Copa America, Dünya Kupası ve Ballon d’Or gibi tüm büyük kupaları kazanmıştı. Şimdi ise kariyerine MLS Kupası’nı eklemek için yalnızca iki maç uzakta.