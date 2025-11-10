Messi yeni Camp Nou’yu ziyaret etti: “Ruhumla özlediğim yere döndüm”

Lionel Messi, kariyerini Barcelona’nın evi Camp Nou’ya uzun bir aradan sonra döndü. Arjantinli süperstar, dün gece geç saatlerde yenilenen Camp Nou’yu ziyaret etti. Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı:

“Ruhumla özlediğim bir yere döndüm. Burada tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Umarım bir gün tekrar dönebilirim — sadece bir futbolcu olarak vedalaşmak için değil, çünkü o fırsatı hiç bulamadım.”

Barcelona altyapısından yetişen ve 2000’lerin başından itibaren kulübün sembolü haline gelen Messi, 2021 yazında finansal sorunlar nedeniyle takımdan ayrılarak PSG’ye transfer olmuştu. 2023-2024 sezonunda ise MLS ekibi Inter Miami’ye katılan efsane isim, Katalan kentinde hâlâ büyük bir sevgiyle anılıyor.

EVİN BURADA, GERİ DÖN

Messi’nin sürpriz ziyareti, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Barça taraftarları, “Seni asla unutmadık Leo” ve “Geri dön” yorumlarıyla yıldız oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

Yeniden inşa edilen Camp Nou’nun 2026’da tam kapasiteyle açılması bekleniyor. Messi’nin bu duygusal ziyareti, hem kulübün tarihiyle hem de Barcelona halkının hafızasıyla yeniden güçlü bir bağ kurdu. Taraftarlar ise artık tek bir dileğe kilitlenmiş durumda: “Messi, Camp Nou’ya son kez futbolcu olarak dönmeli”