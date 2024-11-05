MESS’in teklifi işçiden döndü

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş’le MESS arasında devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde ara bulucu devreye girdi.

Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Arıtaş Kriyojenik fabrikalarında Birleşik Metal-İş’le TİS görüşmelerine devam eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yüzde 30 zam teklif etti. Bu teklifi reddeden Birleşik Metal-İş’ten açıklama geldi.

Teklifin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "TİS görüşmeleri ara buluculuk süreciyle devam edecek. Düşük zam teklifini kabul etmeyeceğiz" denildi. Fabrikaların önünde bir araya gelen işçiler yaptıkları eylemlerle MESS’in yüzde 30 dayatmasına tepki gösterdi. İşçiler, “Sefalet ücreti istemiyoruz” ve “İş, ekmek yoksa barış da yok” sloganları attı.

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NELER YAŞANDI?

• Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kapsamında yer alan fabrikalar daha önce Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası’nın (EMİS) kapsamında yer alıyordu.

• 2014 yılı sonunda Türk Metal ile MESS 3 yıllık sözleşme imzaladı, Birleşik Metal-İş ise grev kararı aldı.

• 29 Ocak 2015 tarihinde başlayacak grev öncesi, kimi patronlar MESS’ten ayrılarak bireysel sözleşmeler yapmak durumunda kaldı. MESS’ten ayrılarak 2 yıllık sözleşmeler imzalanırken bu sürecin içinde bazı işletmeler EMİS bünyesinde toplu sözleşmeler imzaladı.

• 2015’te fabrikalarda Metal Fırtına esti.

• Renault, TOFAŞ, Ford, Türk Traktör gibi fabrikalar başta olmak üzere onlarca fabrikada işçiler 3 yıllık sözleşme ve düşük ücrete karşı üretimi durdurdu, ‘ihanetçi’ olarak suçladıkları Türk Metal’den istifa etti.

• EMİS 2020’de MESS’e tekrar katılana kadar EMİS ile Birleşik Metal-İş sözleşmeler imzaladı. EMİS daha sonra kendini feshederek MESS’e katıldı.