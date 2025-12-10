MESS’in teklifi kabul edilemez

BirGün/Ankara

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, 2025-2027 dönemi Türk Metal–MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Sendika, MESS’in son oturumda ücret ve sosyal haklarda sunduğu teklifi reddettiklerini, masadan kalktıklarını ve uyuşmazlık tutanağı tutarak resmi arabulucu sürecini başlattıklarını açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim tarihinde başlayan görüşmelerin 8 Aralık'ta İstanbul’da MESS Genel Merkezi’nde yapılan oturumla devam ettiği belirtildi. Bugüne kadar gerçekleştirilen 5 oturumda 54 madde ve sözleşme eki iki yönetmelikte anlaşma sağlandığı, 38 madde ve sözleşme eki bir yönetmelikte ise uzlaşılamadığı kaydedildi. Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışları ve sosyal haklara bağlı parasal maddeler yer aldı.

Türk Metal, birinci altı ay için saatlik ücretlere %20 + seyyanen 35 TL artış teklif ettiklerini, buna karşılık MESS’in %5 + 11,50 TL artış önerdiğini aktardı. Sendika, diğer altı aylar için MESS’in teklifte bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, yaşam şartları gün geçtikçe ağırlaşan üyelerimiz için teklif edilen bu oranları kabul etmemiz mümkün değildir” denilerek, ücret ve sosyal haklara ilişkin tekliflerin heyet tarafından reddedildiği vurgulandı.

Sendika, süreci masada sonuçlandırma yönünde “sosyal diyalog” yaklaşımını sürdürdüklerini ancak MESS’in son teklifinin kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtti. Türk Metal, önümüzdeki günlerde MESS’in tutumuna karşı “yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceklerini” de duyurdu.

İŞÇİ KARARLI

Birleşik Metal-İş merkez ve şube yöneticileri de MESS Grup TİS kapsamındaki işyerlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere devam etti. Sendika Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreteri Ali Çeltek, Genel Mali Sekreteri Ali Gündüz ve Anadolu Şube yöneticileri, dün Yücel Boru Osmaniye fabrikasını ziyaret ederek sendikada örgütlü işçilerle bir araya geldi. MESS Grup TİS süreciyle ilgili üyelerini bilgilendiren Atar, patronların hakkaniyetten uzak yaklaşım ve dayatmalarının kabul edilemez olduğunu, gereken mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini ifade etti. Metal işçileri sendika yöneticileri ile hep bir ağızdan attıkları sloganlarla mücadele kararlılığını ortaya koydu.