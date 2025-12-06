MESS’te son viraj

Ülkede üretimin önemli bir kısmını oluşturan metal işkolunda çalışan işçiler ve örgütlü oldukları sendikalar, metal patronları ile yapılacak müzakerelerden çıkacak sonucu bekliyor. 2025-2027 yıllarını kapsayan MESS grup toplu iş sözleşmesi (TİS) için takvimin sonuna yaklaşıldı.

Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarının farklı işyerlerinde çalışanlar adına masaya oturduğu sözleşme, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) üye işyerlerinde 15 bini kadın toplam 150 bin işçiyi kapsıyor.

Özel sektörün en büyük sözleşmesi niteliği taşıyan grup sözleşme, hem metal işkolunda hem de başka sektörlerde de emsal kabul ediliyor. Doğrudan 150 bin işçinin, dolaylı olarak milyonlarca çalışanın ücret ve hakları, bu sözleşmenin çizdiği çerçevede şekilleniyor. Birleşik Metal-İş, MESS kapsamındaki 32 işletmede 11 bin işçiyi masada temsil ediyor.

13 Ekim'de başlayan görüşme takviminde son gün 8 Aralık. 60 günlük sürenin dolacağı 8 Aralık Pazartesi günü yapılacak son görüşmede, MESS masaya ücret zammı teklifini sunacak. Bugüne kadar gerçekleştirilen toplam 4 toplantıda, Birleşik Metal-İş'in sunduğu 60 maddenin görüşüldüğü 46 madde kabul edilirken 14 madde kabul edilmeyerek ertelendi.

Reddedilen maddeler arasında, ILO'nun 190 sayılı İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele Sözleşmesi ile kadın metal işçilerinin süt izni hakkına ilişkin düzenlemeler de bulunuyordu. Metal işkolunda üretimin yüzde 10'unu oluşturan kadın işgücünün talepleri, masada reddedildi.

Birleşik Metal-İş, MESS Grup TİS'te ilk 6 aylık dönem için yüzde 58,5 zam talep ederken Türk Metal Sendikası2nın teklifi de ilk 6 ayiçin yüzde 38,97 oldu. Bu teklifler 8 Aralık'ta, masanın son gününde görüşülecek. Birleşik Metal-İş, MESS'in reddettiği maddeleri için şimdiden fabrikalarda protestolar yaparken metal işçileri kararlılık mesajı verdi. İşçiler, "Fırtına yaklaşıyor" dedi.

İNAT KAZANIM GETİRİYOR

Ülkede grevlerin en sık yasaklandığı işkolu olan metal sektöründe bu yasaklamaların temel sorumlusu MESS lobisi olarak öne çıkıyor.

Takvim sonunda imzalanması muhtemel uyuşmazlık tutanağının ardından bir grev olasılığı belirirken, işçiler MESS’e karşı kazanım elde etme konusunda adeta birer ‘uzman’a dönüşmüş durumda.

İşçilere yoksulluk sınırının bile altında bir yaşamı dayatmaktan çekinmeyen metal işverenlerinin AKP ile kurdukları yakın bağlar, son 23 yılda 150 bin metal işçisinin grevlerinin engellenmesine neden oldu. Bu işçilerin 147 bininin grev hakkı, MESS’e bağlı işverenlerin çıkarları için ortadan kaldırıldı.

Ancak metal işçileri, iktidar ve sermaye arasındaki ilişki ne kadar zorlayıcı olursa olsun, mücadele kararlılıklarıyla bu baskılara boyun eğmeyeceklerini kanıtladı. Geçen yılın sonunda yine MESS’in düşük zam oranlarını dayatması, işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmalarına yol açmıştı.

Yaklaşık 2 bin işçi, 9 fabrikada üretimi durdurup greve çıkmıştı. Metal patronlarının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girmiş ve işçilerin anayasal hakları hiçe sayılarak grevler “milli güvenliğe zarar verdikleri” iddiasıyla yasaklanmıştı. Buna rağmen 2 bin işçi, üretim hatlarına dönmeyi reddederek fiili grevi sürdürdü.

Metal işçileri, iktidar-sermaye baskısına karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ortaya koydu ve ısrarla sürdürülen grevler sonuç verdi.

Metal işçileri, bu toplu sözleşme döneminde de iradelerini koruyarak patronların karşısında pes etmeyeceklerini göstermeye hazırlanıyor.