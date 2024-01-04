MESS’ten metal işçisine yeni teklif: Kazanılmış haklara da göz diktiler

Türkiye genelinde 150 binden fazla metal işçisini ilgilendiren MESS görüşmelerinde Türk Metal Sendikası'na yeni teklif iletildi. Ancak Türk Metal hem zam teklifini yetersiz buldu, hem de kazanılmış haklarından ödün verilmeyeceğinin altını çizerek görüşmeyi sonlandırdı.

EMEK SERVİSİ

Türkiye genelinde 150 binden fazla metal işçisini ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), işçi sendikalarına yeni teklif sundu. MESS tarafından yapılan davet üzerine bugün MESS Merkez Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda patron tarafı, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine 1. altı ay için en son yaptığı yüzde 50 zam teklifini yüzde 60'a çıkardı.

Sosyal haklara ise ilk yıl için en son yaptığı yüzde 80'lik zam teklifini yüzde 85 çıkardığını duyurdu. Sonraki altı aylar için ücretlerle ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifi yinelendi.



İŞÇİ SENDİKALARINDAN RET



MESS, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış hakları geriye götürecek teklifinde yine ısrarcı olurken işçi sendikalarından ret gecikmedi. Birleşik Metal-İş ile Türk Metal, MESS’in teklifini reddetti.



Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, teklifin metal işçilerinin yoksulluk sınırında yaşaması ve çalışması demek olduğuna dikkat çekildi. En zor koşullarda, ölümüne çalışan metal işçilerinin bu zam oranını kabul etmesinin mümkün olmadığının altı çizilen açıklamada, “Son günlerde yağmur gibi yağan zam dalgası karşısında bu ücret artışları ile yaşamak mümkün değildir. Sendikamızın, metal işçilerinin talep ve beklentisine yanıt vermekten uzak bu teklifini kabul edemeyeceği açıktır. Gelinen süreç bıçağı kemiğe dayamış, hatta kemiği kesmeye başlamıştır. Genel Yönetim Kurulumuz, arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasından sonra grev kararlarını en kısa sürede alacaktır” denildi.



Türk Metal’in açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren taleplerinin devam etmesini kabul etmeyerek, gerekse yapılan zam tekliflerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, yapılan teklifi kabul etmemiş ve görüşmeyi sonlandırmıştır.”

HEM HAK ÇALMAK İSTİYOR HEM ‘BİZ’ DİYOR



MESS tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet içinde yürütüyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini dikkate alarak, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Küresel rekabet ortamı içerisinde sektörümüzde istihdamı korurken sürdürülebilir refahı sağlamak önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. MESS olarak, çalışma hayatına her zaman ‘ben değil biz’ anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, sadece ücret değil, aynı zamanda sosyal haklara da büyük önem veriyoruz. Sektörlerde örnek gösterilen, tüm çalışanlara ücretsiz özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan çocuklarına koşulsuz ve karşılıksız burslar, ücretsiz eğitim ve tatil imkanları, günlük harcamalarda indirim ve nakit iade sağlayan avantaj programı gibi birçok faydayı da sunmaya devam edeceğiz.”