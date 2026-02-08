Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack "Suriye'deki son gelişmeleri" görüştü

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgedeki siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklama göre, Barzani ile Barrack yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki genel siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rudaw'ın aktardığına göre; Barzani'nin ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“8 Şubat 2026 Pazar günü, Başkan Mesud Barzani ile Başkan Trump'ın Suriye İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve aynı zamanda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olan Sayın Tom Barrack arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, bölgedeki genel siyasi durum ile Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve değişimler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki taraf da kargaşa, istikrarsızlık ve çatışmanın önüne geçilmesi, bölgede barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi için gerekli tüm adımların atılmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Yine aynı görüşmede taraflar, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında üstlendikleri etkili ve önemli rolden dolayı karşılıklı olarak birbirlerini tebrik ettiler.

Başkan Barzani ayrıca ABD'nin rolüne duyduğu takdiri dile getirerek, Kürdistan halkı ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifakın devamlılığının önemini vurguladı.”