Mesud Barzani: "PKK'nin Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur"

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, PKK'nin Suriye’deki varlığının büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Kürtler de bu ülkede (Suriye’de) barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı" dedi.

Erbil merkezli Şems TV’ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barzani, “Şu ana kadar Suriye yöneticilerinden duyulan şeyler çok iyi fakat uygulamasının da bu şekilde olmasını ümit ediyoruz. Suriye'deki yeni yönetimin Kürt gerçekliğini anlamasını bekliyoruz. Kürtler de bu ülkede barışçıl yollar ve diyalogla haklarını almaya çalışmalı ve sorunlarını çözmelidir” diye konuştu.

"PKK'NİN SURİYE KÜRTLERİNİ BIRAKMA ZAMANI GELDİ"

“PKK'nin Suriye Kürtlerini bırakmasının zamanı gelmiştir. PKK'nin Suriye'deki varlığı büyük bir sorundur.” diyen Barzani, SDG kontrolündeki Kamışlı'ya uygun zaman ve fırsatta gitmek istediğini dile getirdi.

Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak da kimseye karşı vetoları olmadığını ve kabinenin 2 ay içinde kurulabileceğini, Irak seçimlerine kadar uzamayacağını aktardı.

Mesud Barzani ve SDG lideri Mazlum Abdi, yaklaşık 10 gün önce Erbil'de bir araya gelmişlerdi.