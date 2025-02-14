Mesudiye’ye dört koldan saldırı

Ordu Valiliği tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlandı. 2 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası, 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek. Muhammen bedelleri yaklaşık 1 milyon 278 bin lira olan sahaların ihalesi 24 Şubat’ta saat 10.00 ve 10.30’da yapılacak.

TARIM ALANLARI YOK OLUR

Yüzde 75’e yakını madenlerle işgal edilen Ordu’da neredeyse her gün bir başka alanda maden araması için şirketlerin başvurusu oluyor. Mesudiye’de maden ocakları ve hidroelektrik santral (HES) projeleriyle dereler, tarım alanları ve yaşam alanları yok edilmiş durumda. Halk jeotermal kaynak arama projesiyle birlikte ilçenin adeta bitme noktasına geleceğini söyledi. Ordu Çevre Platformu Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak, BirGün’e yaptığı açıklamada, ilçeye yönelik doğa tahribatının her geçen gün arttığını vurguladı.

Özbucak, “Mesudiye’ye dört koldan saldırıyorlar. Kurşun madeninden dolayı Melet Irmağı kirlenmiş durumda. Buna ek olarak, bölgede HES’ler mevcut ve maden ocağı projeleri hız kesmeden devam ediyor” dedi. Mesudiye’de jeotermal ihalesine tepki gösteren Özbucak, “Bu bölgeye bir de JES açılırsa ilçemiz biter. Aydın bunun en büyük örneği. JES’ler yüzünden Aydın’da tarım ve hayvancılık yok oldu, kanser oranı arttı. Aynı tehlike şimdi bizim ilçemizde var. Biz bunu istemiyoruz. İhale sürecini takip edeceğiz. Gerekirse hukuki süreç başlatacağız. Doğamızı ve yaşam alanımızı koruyacağız” diye konuştu.

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ŞİRKETİN REHABİLİTASYON ALDATMACASI

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Fatsa’da siyanürle altın arayan şirketin bölgede rehabilitasyon çalışması gibi yapıldığı gösterdiği ancak bunun böyle olmadığını iddia etti. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Yukarıtepe’de siyanürle işletilen bir altın madeni vardı. Fatsa halkı ve çevre derneği ile beraber verdiğimiz büyük mücadele sonunda yeni ruhsatı almasını engelleyerek mahkeme kararı ile işletmesini durdurmuştuk. Siyanür havuzu güçlü bir yağmur ya da depremde taşarak Fatsa için felaket oluşturabilecek bir durumdaydı. Bu maden alanda şirketin taahhüt ettiği rehabilitasyon çalışmasının yapılmadığından hareketle şikâyette bulunduk. Maden Petrol Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde sitesinde bu alanda rehabilitasyon çalışması yapıldığını, şirketin görevini yerine getirdiğini belirten bir paylaşım yaptı. Gerçekten doğru mu diye kontrol etmek için maden alanına gittik. 15 hektar alana 200 bin ağaç dikildiği iddia edilen alanda, yani 1 m2’ye 1 ağaçtan daha sık ağaç dikildiği iddia edilen alanda böyle bir çalışma yoktu. Kamu kurumu olarak MAPEG’in halkın çıkarlarını korumak yerine bu maden şirketini koruduğu ve onun adına sözcülük yaptığı ortaya çıkıyor. Bu ülkenin kamu kurumlarını, ülke adına millet adına iş yapmakla sorumlu kamu kurumlarını halktan yana iş yapmaya davet ediyorum.’’