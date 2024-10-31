Mesut Barzani, yeni 'çözüm süreci' hakkında konuştu

Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, "Türkiye'deki barış sürecinin başarıya ulaşmasını ve hiç kimsenin buna engel çıkarmamasını ümit ediyorum" dedi.

Barzani, Erbil’de düzenlenen 10. Uluslararası Mezopotamya Tıp Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ekonomisinin petrol dışında da çeşitlendirilmesini vurgulayan Barzani, sürdürülebilir ekonomik dayanıklılık için tarım ve turizm sektörlerine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, 20 Ekim’de düzenlenen IKBY milletvekili seçimlerinin "barışçıl ve sorunsuz" bir şekilde geçtiğini belirterek, "Yeni hükümet tek bölge, tek hükümet, tek meclis ve tek Peşmerge gücü temelinde kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

YENİ 'ÇÖZÜM SÜRECİ' TARTIŞMALARI

Barzani ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te DEM Parti'li milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni 'çözüm süreci' hakkından yürütülen tartışmalara değindi.

Barzani, "Bizim için mutluluk verici olan bir diğer husus da son günlerde Türkiye'de barış sürecinin başlaması için bir inisiyatif olduğunu duyuyoruz. Türkiye'deki barış sürecinin başarıya ulaşmasını ve hiç kimsenin buna engel çıkarmamasını ümit ediyorum" diye konuştu.