"Mesut Özarslan, AKP'ye geçiyor" iddiası: '5 meclis üyesi' detayı dikkat çekti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye transfer olacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, "güvenilir bir kaynaktan" aldığı bilgiyi aktararak, Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçeceğini yazdı.

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ı geçen hafta aramış, 'AK Parti’ye geçecek misiniz?' diye sormuştum. Özarslan, bu iddiayı yalanlamıştı. İki gündür arıyorum, mesaj atıyorum, Özarslan dönmüyor. Bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Özarslan, AK Parti’ye katılıyor" dedi.

Saymaz'ın bir diğer paylaşımında ise, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini AKP’ye taşıyacağının ifade edildiğini yazdı.

İsmail Saymaz, "Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçiyor" bilgisini paylaştı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın beraberinde bazı meclis üyelerini yanında AK Parti’ye taşıyacağı ifade ediliyor.

Eğer beş meclis üyesi istifa ederse Keçiören Belediyesi’nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’na geçiyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) February 8, 2026

Mesut Özarslan'ın AKP'ye transfer olacağı bir süredir gündemdeki yerini koruyordu.

AKP’li Savcı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Kaynağım Çelik gibi... Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Çarşamba günü AK Parti’mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" demişti.