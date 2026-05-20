Mesut Özarslan'ın hesabı tutmadı: CHP'li üyelerden ret

Keçiören Belediye Meclisi'nde görüşülen "bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik" teklif CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Böylece, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen, Şubat ayında ise beraberindeki 7 meclis üyesi ile partisinden istifa eden ve bir süredir AKP'ye geçiş yapması beklenen Mesut Özarslan'a yetki verilmedi.

18 KABUL, 19 RET

Cumhuriyet'in aktardığına göre 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen Keçiören Belediye Meclis toplantısında ilçenin Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik bir madde görüşüldü.

Teklif, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin 18 kabul oyuna karşılık CHP’li 19 üyenin ret oyuyla meclisten geçmedi.

Özarslan, belediye meclisinden beklediği desteği alamadı.