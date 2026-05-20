Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mesut Özarslan'ın hesabı tutmadı: CHP'li üyelerden ret

Beraberinde 7 meclis üyesi ile birlikte CHP'den istifa eden ve bir süredir AKP'ye geçiş yapması beklenen Keçirören Belediye Başkanı Mesut Özarslan umduğunu bulamadı. Keçiören Belediye Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde görüşülen "bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik" teklif CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Güncel
  • 20.05.2026 09:33
  • Giriş: 20.05.2026 09:33
  • Güncelleme: 20.05.2026 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
Mesut Özarslan'ın hesabı tutmadı: CHP'li üyelerden ret
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Keçiören Belediye Meclisi'nde görüşülen "bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik" teklif CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Böylece, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen, Şubat ayında ise beraberindeki  7 meclis üyesi ile partisinden istifa eden ve bir süredir AKP'ye geçiş yapması beklenen Mesut Özarslan'a yetki verilmedi.

18 KABUL, 19 RET

Cumhuriyet'in aktardığına göre 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen Keçiören Belediye Meclis toplantısında ilçenin Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik bir madde görüşüldü.

Teklif, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin 18 kabul oyuna karşılık CHP’li 19 üyenin ret oyuyla meclisten geçmedi.

Özarslan, belediye meclisinden beklediği desteği alamadı.

BirGün'e Abone Ol