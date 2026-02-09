Mesut Özarslan'ın istifasının perde arkası: 'İhraç edileceğini öğrendi' iddiası

CHP adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, önümüzdeki hafta AKP’ye katılacağına yönelik haberlerin ardından sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini açıklarken, gerekçe olarak Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları gösterse de istifanın arka planında “kesin ihraç” sürecinin yattığı iddia edildi.

Uzun süredir AKP ile temas halinde olduğu konuşulan Mesut Özarslan'ın partiden ihracının geçtiğimiz hafta sonu CHP Genel Merkezi'nin gündemine geldiği öne sürüldü. Halktv'nin haberine göre, parti yönetimi, Özarslan’ın partiden ihraç edilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyelerinin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle deprem bölgesinde bulunması, ardından Niğde ve Adana mitinglerine katılması nedeniyle süreç işletilemedi.

İDDİA: DİSİPLİNE SEVK EDİLECEKTİ

CHP MYK üyelerinin de Genel Başkan ile birlikte deprem bölgelerinde olması, ihraç sürecini erteledi. Bu nedenle parti yönetiminin, resmi süreci başlatmak için pazartesi gününü beklediği, planlamaya göre ise bugün sabah saatlerinde imzaların tamamlanarak Özarslan’ın "kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak" disipline sevk edilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Özarslan’ın disipline sevk edilmesinin gerekçesi ise "parti disiplinine aykırı hareket etmek" olarak belirlendi. Özarslan’ın partisinden gizli bir diplomasi yürüttüğü öğrenilince bu karar alındığı öğrenildi.