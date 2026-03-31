"Mesut Özarslan yarın AKP'ye katılacak" iddiası

Geçtiğimiz aylarda olaylı bir şekilde CHP'den istifa ettiğini duyuran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AKP'nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mesut Özarslan'ın bu çarşamba gerçekleşecek grup toplantısında AKP'ye geçeceğini iddia etti.

Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çarşamba günü grup toplantımızda MESUT başkan muradına erip, mesut olabilir.. Kaynağım beni yanıltmaz…" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü grup toplantımızda MESUT başkan muradına erip, mesut olabilir..

Kaynağım beni yanıltmaz… — Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) March 29, 2026

NE OLMUŞTU?

İstifasından kısa süre önce Mesut Özarslan hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiş, Özarslan’ın 6 Ocak’ta Murat Kurum’la yaptığı görüşmenin ardından AKP’ye katılacağı yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı.

CHP’den gelen telefonlara yanıt vermeyen Özarslan, 8 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Kurum’a da selam göndererek CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Özarslan, istifasının gerekçesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik sözleri olduğunu iddia etmişti.

İstifasının ertesi günü ise “Bana ne AKP uzak ne MHP uzak. Süreç ne gösterecek birlikte göreceğiz” ifadelerini kullanan Özarslan, Cumhur İttifakı’na katılım ihtimaline kapıyı açık bırakmıştı.

Özarslan’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar, istifasından önce de gündeme gelmişti. Ancak istifasının ardından bu iddiaların daha da yoğunlaştığı ve kulislerde söz konusu beklentinin güç kazandığı görülmüştü.

