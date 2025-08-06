Mesut Özil'den Devlet Bahçeli ve Hakan Fidan'a ziyaret

Eski futbolcu ve AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı ziyaret etti.

Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini belirtti. Özil, ziyarete ilişkin, "Kendileriyle bir araya gelmekten büyük onur duydum. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Özil, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da ziyaret etti. Ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya ve değerli abim Mutlu Özil ile birlikte, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ı ziyaret ettik. Kendileriyle sporun ve milli değerlerimizin, ülkemizin uluslararası alandaki duruşuna olumlu katkıları üzerine konuşma fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim."