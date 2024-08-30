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Mesut Özil, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Güncel
  • 30.08.2024 09:56
  • Giriş: 30.08.2024 09:56
  • Güncelleme: 30.08.2024 10:10
Kaynak: Haber Merkezi
Mesut Özil, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Eski futbolcu Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil paylaşıma "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’yle güzel sohbet" notunu düştü.

Mesut, geçtiğimiz günlerde de Üsküdar'da bir caminin halılarını süpürmüştü.

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