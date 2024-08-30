Mesut Özil, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Eski futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski futbolcu Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mesut Özil paylaşıma "Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’yle güzel sohbet" notunu düştü.
Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli’yle güzel sohbet🤲🏻 pic.twitter.com/vJTVUbNlBc— Mesut Özil (@M10) August 29, 2024
Mesut, geçtiğimiz günlerde de Üsküdar'da bir caminin halılarını süpürmüştü.