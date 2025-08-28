Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarını paylaşan oyuncu Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi!

Son günlerde sosyal medyada sıklıkla yer alan kültür sanat alanındaki cinsel taciz ifşaları artmaya devam ederken, ifşaları paylaşanlara ve dayanışma içindeki kadınlara yönelik de nefret söylemleri çoğaldı.

Oyuncu Tuluğ Özlü, sosyal medya paylaşımyla radyo programcısı ve komedyen Mesut Süre'nin kendisini taciz ettiğini söyleyen bir kadının yaşadıklarını yazdıktan sonra ölüm tehdidi aldığını duyurdu.

Özlü, kendisine iletilen taciz iddialarını paylaşmasını, "Fotoğrafçılarla başlayan ifşalar büyüdükçe kadınlar bana mesaj atıp ‘ne olur paylaş’ dediler. Ben de korkmadan paylaştım. İlk ifşa Mesut Süre ile ilgiliydi, ardından insanlar bana güvenip itiraflarını yollamaya başladılar" sözleriyle anlatmıştı.

Ardından Özlü, taciz iddialarına ilişkin kadınların ilettiği mesajları paylaşmasına ilişkin ölüm tehditi aldı. Gelen mesajda, "İftiracı, pişman olacaksın. Tüm iftiracılara ders olacak senin başına gelenler" denildi.

Özlü, tehdit mesajını ifşa ederek yalnızca "wowww" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Tuluğ Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mesut Süre'nin kendisini taciz ettiğini söyleyen bir kadının yaşadıklarını yazmıştı.

Yıllar önce üniversite öğrencisiyken yemek yemek için Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittiğini anlatan kadın, Süre'nin kendisini taciz ettiğini ifade etmiş ve "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim" demişti.

Özlü'nün paylaşımlarının ardından başka insanlar da Mesut Süre'ye dair farklı taciz iddialarını dile getirmişti.

Bunun üzerine Süre'nin sunucusu olduğu 'İlişki Testi' isimli eğlence programının yapımcısı İda İletişim, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacaklarını duyurmuştu.

Mesut Süre ise iddialara ilişkin Instagram üzerinden açıklama yaparak hepsini reddetti.