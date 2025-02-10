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Meta 3 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor

Çalışma Yaşamı
  • 10.02.2025 05:00
  • Giriş: 10.02.2025 05:00
  • Güncelleme: 10.02.2025 05:00
Meta 3 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor
Fotoğraf: Meta

Emek Servisi

Meta 3 bin 600 kişiyi bugün işten çıkaracak. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformları bünyesinde barındıran sosyal medya devi, daha önce yaptığı açıklamada işten çıkarmalara gideceğini duyurmuştu.

İşten çıkarmaların “performans” nedeniyle yapıldığı iddia edilse de teknoloji şirketlerinin maliyeti işçiden kısmak istediği biliniyor. Meta, işten çıkarılacakların şirketin dahili sistem bağlantılarının 1 saat içinde kesileceğini bildirdi.

Çalışanlara, tazminat haklarıyla ilgili herhangi bir bilgi ise verilmedi. Amazon da geçtiğimiz ay bir dizi çalışanını, Salesforce ise yılbaşında bin çalışanını işten çıkarmıştı.

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