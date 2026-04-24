Meta 8 bin kişiyi işten çıkarıyor: Gerekçe yapay zekâ atılımı

ABD’li teknoloji şirketi Meta, yapay zekâ (AI) alanındaki harcamalarını artırırken yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, çalışanlara gönderdiği iç yazışmada iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unun azaltılmasının planlandığını bildirdi.

Gazete Oksijen'in haberine göre, şirket ayrıca hâlihazırda açık olan binlerce pozisyonu da doldurmama kararı aldı.

İşten çıkarmaların temel nedenlerinden biri olarak, Meta’nın özellikle yapay zekâ projelerine yönelik artan harcamaları gösterildi.

Şirketin bu yıl yapay zekâ yatırımları için yaklaşık 135 milyar dolar ayırmayı planladığı ifade edildi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, ocak ayında yaptığı açıklamada 2026 yılının yapay zekânın çalışma biçimlerini kökten değiştireceği bir dönem olacağını söylemişti.

Zuckerberg, AI araçlarını yoğun kullanan çalışanların verimliliğinin ciddi şekilde arttığını ve tek bir kişinin daha önce ekipler tarafından yapılan işleri gerçekleştirebildiğini belirtmişti.

Şirket, 2022’den bu yana on binlerce çalışanla yollarını ayırırken, bu son adımın 2023’ten bu yana en büyük işten çıkarma olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, sektördeki diğer büyük teknoloji şirketlerinde de benzer eğilimler görülüyor. Amazon 30 binden fazla çalışanını işten çıkarırken, Oracle 10 bini aşkın kişiyi işten çıkardı. Snap Inc. ve Block Inc. gibi şirketler de binlerce çalışanını işten çıkardı.

Uzmanlar, teknoloji sektöründe artan yapay zekâ yatırımlarının istihdam yapısını köklü biçimde dönüştürdüğüne dikkat çekiyor.