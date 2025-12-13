Meta'dan kadınlara sansür

BirGün Kadın Kolektifi

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı işleten Meta, dünya genelinde kürtaj, cinsel sağlık, LGBTİ+ destek ve üreme sağlığıyla ilgili hizmet veren 50’den fazla hesabı kaldırdı veya erişimini kısıtladı. Bu durum, “son yılların en büyük sansür dalgası” olarak nitelendirdi.

Meta ise doğru şekilde paylaşıldığı sürece sağlık hizmetleri ve bunlarla ilgili tartışmalarına izin verdiğini söyledi. Ancak kadınlar ve LGBTİ+'lar, Meta’nın açık ve net gerekçeler sunmamasını, moderasyon kararlarının şeffaf olmamasını ve hesap sahiplerine açıklama yapılmamasını eleştirdi.