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Meta Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Erkekler bireysel son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 6-5 yenerek çeyrek finale yükselen Mete Gazoz, Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Spor
  • 04.08.2024 10:51
  • Giriş: 04.08.2024 10:51
  • Güncelleme: 04.08.2024 14:39
Kaynak: İHA
Meta Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Fotoğraf: AA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybederek veda etti.

Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, bugün oynadığı son 16 turu karşılaşmasında Fransız Thomas Chirault'u 6-5 mağlup etti ve çeurek finale yükseldi.

Gazoz, çeyrek finalde karşılaştığı Güney Koreli Kim Woojin'e 6-4 kaybetti ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

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