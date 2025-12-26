Metal emekçileri greve hazırlanıyor

EMEK SERVİSİ

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, binlerce metal işçisini ilgilendiren MESS grup toplu iş sözleşmesi sürecinde patronların yüzde 10 zam dayatmasına karşı yeni eylem kararlarını açıkladı.

İşçiler, MESS dayatmalarına karşı üretimden gelen güçlerini kullanıyor. Eylemler, dün vardiya başına bir saat iş durdurmayla başladı.

İşçileri, işyerlerinde 3 saate varan sürelerde üretimi durdurdu, sloganlarla yürüdü. Bir saatlik iş durdurma eylemine 2 Ocak 2026 Cuma ve 8 Ocak 2026 Perşembe günlerinde de devam edilecek.

Sendika ayrıca, grev hazırlıklarının başladığını da duyurdu. Grev hazırlıkları için işyeri temsilcilerinin eylem planı şimdiden belirlendi.