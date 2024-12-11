Metal emekçisi kararlı

Emek Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü Hitachi işçilerinin, işveren sendikası MESS’in yüzde 40’lık sefalet zammı dayatmasına karşı başlattığı grev, birinci haftasını geride bıraktı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen işçiler, "Baskılar bizi yıldıramaz, asla teslim olmayacağız!" Metal işçisi kazanacak, tüm işçi sınıfı kazanacak" diyerek mücadelelerini sürdürdü.

Dilovası, Kartal, Dudullu ve Tuzla’daki 4 fabrikada 500 işçinin devam ettiği grev, 13 Aralık’ta 2 bin kişiye ulaşacak. Grid Solutions ve Schneider Electric’e ait 5 fabrikada da 13 Aralık’ta başlayacak grevin hazırlıkları devam ediyor.