Metal emekçisi yeni yılı grev çadırında karşılıyor

EMEK SERVİSİ

Tüm yılı direnişlerle geçiren işçiler için yeni yıl da direnişle geldi. Yılın son ayında grev ateşini yakan metal işçileri de çadırlarını terk etmiyor. Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu 4 işletmede metal işçilerinin grevi devam ediyor.

Grid Solutions ve Schneider Electric işletmelerinde grev dün 19’uncu günü, Green Transfo işletmesinde ise 7’inci günü geride bıraktı.

MESS’in sefalet zammı dayatmalarını kabul etmeyen metal işçileri, yeni yılı grev çadırında kareşılama kararı aldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, yeni yıl mesajında beklentilerinin büyük olduğunu söyleyerek, “En büyük dileğimiz işçi sınıfımız için eşitlik ve adaletin hâkim olduğu bir gelecek. Büyük şair Nazım Hikmet’in dizelerindeki gibi ‘gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan’ bir ülke umudumuz hep canlı. 2024 yılını bu anlayışla geçirdik. Örgütlendik, toplu sözleşmelerimizle haklarımızı geliştirdik, grev hakkımızın elimizden alınmasına karşı direndik, yasaklara boyun eğmedik” ifadelerini kullandı.