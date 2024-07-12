Metal fırtınası hız kesmiyor

Y. Emre CEREN

Metal ve rock dinleyicileri yıllardır ülkeye yeteri kadar müzisyen gelmediğinden, eskisi gibi konserler yapılmadığından şikayetçiydi. Bu sene metal ve rock dinleyicisinin daha şimdiden senesi oldu denilebilir. Faun, Blind Guardian, Paradise Lost, Megadeth, Cradle of Filth gibi köklü ve çok sevilen gruplar geçtiğimiz aylarda sahne aldı. Ancak metal dinleyicisini yılın kalanında da çok ciddi ve büyük konserler bekliyor.

DICKINSON KÜÇÜK ÇİFTLİK’TE

Çağımızın en ikonik isimlerinden, heavy metalin efsanevi sesi, Iron Maiden grubunun solisti Bruce Dickinson, 2024’te çıkaracağı yepyeni solo albümü The Mandrake Project’in Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’da sahne alacak. 19 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak Dickinson turnesini burada sonlandıracak.

JUDAS PRIEST İSTANBUL’DA

Heavy Metal’in babaları olarak da adlandırılan en büyük metal grubu Judas Priest, Invincible Shield Tour Europe turnesi kapsamında 2008’den sonra ilk defa İstanbul’a geliyor. Hayranlarınca Metal Gods olarak da bilinen Judas Priest 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da sahne alacak.

VE ROCK OFF FESTİVALİ!

İlki 2014 yılında yapılan ve günümüze kadar onlarca dünyaca ünlü ismi ağırlayan Rock Off Festivali 29 Temmuz’da Parkorman’da gerçekleşecek. Bu defa festivalde dünyaca ünlü İsveçli melodik death metal grubu Amon Amarth ve ülkemizin en köklü heavy metal gruplarından Pentagram sahne alacak.

CYNIC BEŞİKTAŞ’TA

1987’de Miami’da kurulan Cynic “tür” ve “tarz” tanımlamalarına tam oturmayan bir müziğe sahip. Her döneminde müzik etiketinden uzak duran grup kendi yaratıcılığını köreltmemek için benimsediği sound’u farklı formlarda ve kompozisyonlarda kullandı. 6 Ağustos IF Beşiktaş konserinde Cynic’in ilham aldığı tüm müzikler sahne performansıyla dinleyicilere ulaşacak.

OPETH ZORLU PSM’DE

Otuz yılı aşkındır yayınladıkları her albümde progresif müziğe farklı pencereler açan; blues, caz, folk ve klasik müzik türlerine ustaca dokunuşlar yapan Opeth, bu yönüyle müzik tarihinin en önemli gruplarından biri. “Morningrise”, “Still Life”, “Blackwater Park”, “Deliverence” ve “Damnation” albümleri dünya çapında geniş yankı uyandırırken İsveçli grubun yükselişinde kilit rol üstlendi. 2019’da yayımlanan “In Cauda Venenum” ise diskografinin en çekici albümleri arasında. Opeth, bu albümün Avrupa turnesiyle 5 yıl aradan sonra tekrar ülkemizdeki sevenleri ile buluşacak. Opeth, Vera Müzik ve Freebird Agency organizasyonuyla, 13 ve 14 Ağustos 2024 Zorlu PSM konserlerinde dünyada onları en çok dinleyen biz ülkemiz hayranlarıyla buluşacak.