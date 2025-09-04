Metal iş kolunda TİS süreci başladı: Türk Metal Sendikası'nın zam talebi belli oldu

Metal iş kolunda on binlerce işçiyi ilgilendiren, Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında imzalanacak toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci başladı.

Türk Metal ile MESS arasında yürütülecek görüşmelerle ilgili talep edilen zam oranı ve taslaklar açıklandı.

Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası taslak taleplerini paylaştı. Sendika, ilk altı ay için ortalama yüzde 35 zam istediğini duyurdu.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ise ilk altı ay için yüzde 58,5 zam talep ettiğini açıkladı.