Metal işçileri Çorlu’da haykırdı: Geri adım atmayacağız

Emek Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), metal sektörünün patron örgütü MESS ile tıkanan toplu7 iş sözleşmesi görüşmelerinde, patronların sefalet dayatmasına karşı Tekirdağ Çorlu'da eylem yaptı.

Atatürk Meydanı'ndaki eyleme metal işçilerinin yanı sıra sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, Trakya Şube yöneticileri katıldı. Demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler ile yurttaşların da destek verdiği kitlesel eylemde konuşan Genel Başkan Özkan Atar, patronların sefalet ücreti dayatmasına, kazanılmış haklarınhedefe konmasına izin vermeyeceklerini, sonuna kadar mücadeleye hazır olduklarını vurguladı.

MESS ile yürütülen ve anlaşmazlıkla sonuçlanan TİS görüşmelerinin ardından sendikanın arabulucu raporunu beklediğini ifade eden Atar, "MESS’in davetiyle 13 Ocak’ta yapılan son görüşmede, işveren tarafı ilk 6 ay için zam teklifini yüzde 18’e yükseltmiş, diğer 6 aylık dönemler için ise enflasyon oranında zam önermiştir. Ayrıca sosyal haklarla ilgili olarak verdiği yüzde 32,95 oranında artış teklifinde bir değişiklik yapmamıştır. Sosyal hakların 2’nci yılı için de enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. MESS’in önceki teklifleri gibi, üyelerimizin beklentilerini karşılamaktan çok uzak olan bu telifin de kabul edilemez olduğu açıktır. Sefalet zammı dayatmasında ısrar eden metal patronları bununla da yetinmeyerek yıllar süren mücadeleyle elde edilen kazanımları budamayı hedefleyen düzenlemeleri masaya getirmiştir. MESS’in başta 3 yıllık sözleşme teklifi olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürmeyi hedefleyen hiçbir önerisini kabul etmeyiz, tartışmaya dahi açmayız. Kazanılmış haklarımız pazarlık konusu değildir" diye konuştu.

"MESS yöneticileri sürecin başından bu yana 'zor dönem' söylemleriyle tabloyu karartmaya çalışmaktadır. Oysa gerçek şudur: Uygulanan ekonomi politikalarının bedelini işçiler ödemektedir. İşçiler borçla yaşamak zorunda bırakılmakta, borç borçla kapatılmaya çalışılmaktadır. Alım gücü sürekli düşen metal işçileri, bu yetmezmiş gibi ücretlerinin yaklaşık üçte birini vergi olarak ödemektedir. Vergi adaletsizliği metal işçisinin belini bükmeye devam etmektedir" diyen Atar, emekçilerin alın terinin karşılığını istediğini vurguladı.

"Bu mücadelede kazanan metal işçileri olacaktır" diyen Atar grev sinyali vererek şöyle konuştu: "Metal işçileri döktükleri alın terinin karşılığını istiyor. İnsanca yaşayabileceği bir ücret istiyor. Çalıştıkça erimeyen bir maaş istiyor. MESS’i bu dayatmacı tutumundan vazgeçmeye, metal işçilerinin haklı ve meşru taleplerini karşılayacak bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Metal işçilerinin haklı ve meşru talepleri karşılanmadığı takdirde, mücadeleleri fabrika içinde ve dışında kararlılıkla sürdürülecek; grev uygulaması da dahil olmak üzere gerekli adımlar tereddütsüz biçimde hayata geçirilecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."