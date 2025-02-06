Metal işçileri eylemde

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Avrupa ülkelerinden gelen metal sektörü çalışanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gösteri düzenledi. Çeşitli sendikaların çağrısı üzerine başta Belçika olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde bin civarında metal işçisi, Avrupa’da ağır sanayi ve çalışanları korumak üzere yeni bir destek planı hazırlanmasını talep etti.

Sendikaların dağıttığı açıklamada Avrupa’da sanayinin, çöküşün eşiğinde olduğu belirtilerek her yıl çok sayıda fabrika ve işletmenin kapandığı ve binlerce çalışanın işsiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, üretim maliyetlerindeki artış ve özellikle Çin’den ithal edilen ucuz çeliğin haksız rekabet ortaya koyduğu ve bunun Avrupa firmalarının batmasına neden olduğu kaydedildi.