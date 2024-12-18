Metal işçileri firesiz direniyor

Emek Servisi

Metal işçilerinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geceyarısı kararnamesiyle yasaklamasına rağmen sürdürdüğü grev, dün de firesiz devam etti. Hitachi, GE Grid Solutions ve Schneider Elektrik işletmelerine bağlı 7 fabrikada grev, vardiya değişimlerinde de fire vermeden yüzde yüz katılımla sürdü. Hitachi’nin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında 4 Aralık’ta başlayan grev dün ikinci haftasını doldururken Schneider ve Grid Solutions'ta 5'inci gün geride kaldı. Geçen günler, soğuk hava ve yasaklar, işçilerin grev iradesini zayıflatamadı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü 1500 işçi, patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)'in dayatmalarına karşı grevde. İşçiler, dün yasaktan sonraki ikinci iş gününü de yüzde yüz katılımla karşıladı. Yasağın durduramadığı greve, farklı fabrikalardan işçiler de destek verdi.

Günsan Elektrik işçileri, MESS'e karşı dayanışma eylemi yaptı. İşçiler, okudukları bildiride "Bu grevler yalnızca bu işletmelerde çalışan arkadaşlarımızın değil, tüm metal işçilerinin grevidir. Grevdeki işçi kardeşlerimiz kazanacak, biz kazanacağız" dedi. İşçilere kimi sanatçılar da destek mesajları gönderdi. Sanatçılar Erdal Güney, Nur Sürer, Ercan Kesal ve Menderes Samancılar paylaştıkları mesajlarda "Grev anayasal bir haktır, Birleşik Metal-İş'in ve işçilerin yanındayız" dedi. Kocaeli Barosu ve İzmir Barosu da işçilerin haklarını vurgulayarak 'milli güvenlik' gerekçesiyle gelen yasağa tepki gösterdi.

Grevdeki işçiler de direnişteki Polonez işçilerine destek verdi. Gebze'de Polonez işçileri ile bir arada duran metal işçileri, anayasal haklar için mücadele eden işçilerin yanında olacaklarını vurguladı.

2 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işçilere yüzde 40'lık sefalet zammını dayatan MESS, grev süresince de geri adım atmadı. Masaya yanaşmayan MESS, işçilere ayrıca mesai ücretinin gasp edileceği bir çalışma sistemini de dayattı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, MESS'in Orta Vadeli Programa uygun bir ücret dayattığının, bunun da IMF reçetelerine dayandığının altını çizdi. Atar, "Grev hakkımız bir kararnameyle yasaklanmaya çalışılıyor. Anayasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanıyoruz. Eğer bir hukuk devletiysek, bu ülkeyi yönetenler de işverenler de anayasaya uyacak, grev hakkına saygı gösterecek. Eğer bir ülkede grev hakkı kullanılamıyorsa o ülkede sendikal haklardan ve toplu sözleşmeden bahsedilemez. Üyelerimizin kabul edebileceği adil bir sözleşme imzalanana kadar grevlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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YASAĞA KARŞI KRİSTAL-İŞ’TEN DAYANIŞMA

AKP iktidarında 3 kere grevleri yasaklanan Kristal-İş Sendikası, metal işçileri ile dayanışma metni yayımladı. Kristal-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu imzalı metinde grev yasağı eleştirilerek, "Adil olmayan bu tutum, çalışanların ekonomik koşullarını daha da zorlaştırırken, toplumsal barışı da tehlikeye atmaktadır. Bu noktada yetkililere çağrımız nettir: Grev yasaklarından derhal vazgeçilmeli ve sendika hakkı başta olmak üzere işçilerin anayasal haklarına saygı duyulmalıdır! Kristal-İş Sendikası olarak, grevleri yasaklanan metal işçilerimizin mücadelesini yürekten destekliyoruz. Bu yasaklara karşı metal işçileriyle dayanışma içindeyiz. Toplumsal adaletin ve emek mücadelesinin hak ettiği özgürlük ortamının sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Emeğe saygı, grev hakkına saygıdan geçer" denildi.

Kristal-İş daha önce, Birleşik Metal-İş'in de yaptığı gibi grev yasaklarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımış, AYM her iki davada da grev yasağının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurgulamıştı.