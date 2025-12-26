Metal işçileri MESS'e karşı Mudanya'da yürüdü: "İşçiler açken patronlara huzur yok!"

MESS Grup TİS sürecinde eylem kararını hayata geçiren Birleşik Metal-İş, Bursa Mudanya’da kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. Genel Başkan Özkan Atar, "Sefalet dayatmasına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde patronların düşük zam dayatmasına karşı eylemlerini sürdürüyor. Sendikanın 24 Aralık’ta açıkladığı yeni eylem planı kapsamında bugün Bursa’nın Mudanya ilçesi metal işçilerinin direniş sesleriyle yankılandı.

"SADAKA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME!"

Mudanya’da düzenlenen yürüyüş ve kitlesel basın açıklamasına yüzlerce işçi katıldı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, Şube Sekreteri Osman Sütçüoğlu ile işyeri temsilcileri ve üyelerin katıldığı eylemde, işçiler haklı taleplerini sloganlarla haykırdı.

Yürüyüş boyunca sık sık, "Metal işçisi direnişin simgesi", "İşçiler açken patronlara huzur yok!", "Direne direne kazanacağız!" ve "Sadaka değil, toplu sözleşme!" sloganları atıldı.

"KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ"

Basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Özkan Atar, metal patronlarının işçilere reva gördüğü sefalet ücretlerine ve hak gasplarına sert tepki gösterdi. Atar, metal işçilerinin üretimden gelen güçlerini kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Metal işçileri olarak patronların bu sefalet dayatmasına asla boyun eğmeyeceğiz. Kazanılmış haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. İnsanca yaşayacak bir ücret ve adil bir sözleşme için, haklı taleplerimiz sonuçlanana kadar mücadelemizi en sert şekilde sürdüreceğiz."

MESS sürecinde tıkanan görüşmelerin ardından Birleşik Metal-İş’in fabrika önleri ve meydanlardaki eylemlerinin artarak devam edeceği vurgulandı.