Metal işçileri MESS’e karşı greve başlıyor

Ebru ÇELİK

Patronların düşük ücret dayatmasına karşı çıkan 500 metal işçisi greve çıkacak. DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası dün üyeleriyle beraber basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Hitachi Energy işletmesine bağlı GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric ve Arıtaş Kriyojenik olmak üzere 4 fabrikada Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşma sağlanılamadığı duyuruldu. MESS’le yapılan toplantılarda düşük ücret dayatması nedeniyle anlaşmaya varılamadığı, bu yüzden 4 fabrikada 500 Birleşik Metal-İş üyesiyle 4 Aralık günü greve çıkılacağı belirtildi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, “MESS ile sendikamız arasındaki son toplantımızda uyuşmazlık tutanağı düzenlendi. Biz 5 iş yeri için ücret zammı olarak yüzde 125 talep ederken MESS, ortalama yüzde 36,5 zam talep ederek işçilere sefalet ücreti dayatmaya çalıştı” dedi.

Fotoğraf: BirGün

Atar, “Bugün, insanca yaşayacak ücret mücadelesi, metal işçilerinin mücadelesini aşan sonuçlar yaratma potansiyeli taşımaktadır ve gerek asgari ücret gerekse de kamu sözleşmelerinin gündemde olduğu bu dönemde aynı zamanda politik bir mücadeledir” ifadelerini kullandı.

KİRAYA ZOR YETİYOR

Atar, TİS görüşmelerinin devam ettiği İstanbul, Gebze, İzmir, Bandırma’daki fahiş ev fiyatlarına da değinerek, “Bu il ve ilçeler, TİS görüşmelerinin sürdüğü fabrikaların bulunduğu yerler. MESS üyesi 4 işletmedeki ortalama ücret, ikramiye dâhil, yüzde 27’lik vergi dilimi esas alındığında 29 bin 220 TL. Dolayısıyla, işçilerin aldıkları ücret neredeyse sadece kirayı karşılamaya yetmekte. MESS’in teklifi ile ortalama bir metal işçisinin ikramiye dâhil ücreti 37 bin 897 TL olmaktadır. Yoksulluk sınırı dört kişilik bir aile için 72 bin 156 TL ve açlık sınırı dört kişilik bir aile için 20 bin 680 TL olmuştur. Teklif edilen ücretlerle yaşamak mümkün değildir” diye konuştu.

Atar, iktidarın ve uluslararası sermayenin dayatmaya çalıştığı sefalet ücretleriyle mücadelenin yalnızca birkaç bin metal işçisinin değil insanca yaşayacak ücret mücadelesi olduğuna vurgu yaptı.