Metal işçileri MESS’le kavgaya hazır

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın GE Grid Solutions , Hitachi Energy , Schneider Electric ve Arıtaş Kriyojenik’teki düşük zam dayatmasına karşı eylem ve grev programı hazırlayacak.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bünyesineki 4 iş yerinde Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci 4 Kasımda MESS’in yüzde 30 zam dayatmasının işçilerin ücret zammı talebinin çok altında kalması nedeniyle Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından reddedilmiş ve TİS görüşmeleri arabulucuya taşınmıştı.

Arabulucuk görüşmelerinin sürdüğü Arıtaş Kriyojenik, Grid Solutions, Hitachi Energy ve Schneider Electric’te MESS’in Birleşik Metal-İş temsilcilerini toplantıya çağırarak yaptığı yüzde 22 artı seyyanen 23 TL saatlik ücret zammı Birleşik Metal-İş tarafından reddedildi. Birleşik Metal-İş Sendikası X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu teklif, işyeri ortalamalarında farklı oranlara tekabül etse de 4 işletmenin ortalamasında yüzde 36,5 oranına denk gelmektedir. Sosyal haklarda birinci yıl için daha önce teklif edilen %60 oranında bir değişiklik önerilmedi” şeklinde açıklama yaparken teklifin bu 4 iş yerindeki işçilerin ücret zammı talebinin altında kaldığı ifade edildi. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar “Bu teklif bizi kavgaya davet etmektir. Davetleri kabulumüzdür” dedi, eylem ve grev programı hazırlanacağını belirtti.