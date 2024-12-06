Metal işçileri ‘umut’ için grevde

Bilge Su YILDIRIM

Hitachi Energy fabrikasında çalışan metal işçilerinin önceki gün çıktıkları grev, tüm coşkusuyla devam etti.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric, Arıtaş Kriyojenik ve MESS’ten ayrılan Green Transfo ile 11 fabrikada 2 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlayamamış ve greve çıkma kararı almıştı. Birleşik Metal-İş üyesi 500 metal işçisi, önceki gün 4 farklı fabrikada grev pankartını astı. Sendika, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi kapsamındaki diğer işyerlerinde de 13 Aralık’ta greve çıkacağını duyurdu. Diğer fabrikalarda da grev pankartı asıldığında 2 bine yakın metal işçisi, “MESS dayatmasını kabul etmiyoruz” demiş olacak.

‘KAYBEDECEK NEYİMİZ VAR?’

Kararlılıklarını “Kaybedecek neyimiz var ki” diyerek açıklıyor işçiler. Nöbet tuttukları çadırda sohbet ederken bir işçi sözü alıp şunları söylüyor: “Biz bu grevi kazanamasak da kaybedecek bir şeyimiz olmayacak, çünkü sahip olduğumuz bir şey yok. Bu işyerinde bundan 10-15 yıl önce çalışan metal işçileri maaşlarından artırıp ev, araba alabiliyormuş. Bugün aldığımız maaş kiraya zor yetiyor. Biz kazanmasak da ne kaybedebiliriz ki? O halde hodri meydan, buyrun onlar düşünsün.”

Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilicisi Beyhan Yağbakar yüzde 40 oranında zammın saat ücretlerine yansımasıyla birlikte 2 bin metal işçisinin saatlik alacağı ücretin 200-220 lira bandına ancak çıkacağını belirterek şunları kaydediyor: “Biz enerji trafosu üretimi yapan işçileriz. BAsgari ücret 17 bin lira, ev kiraları 20 bin… İşçi nasıl geçinsin?”

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarını gündelik hayatta karşılaşılan manzaraların yalanladığının altını çizen Yağbakar, yükselen enflasyondan en çok bordrolu çalışanların etkilendiklerini belirtiyor: “Bizim her seferinde ‘vergide adalet, gelirde adalet’ dememizin bir sebebi var, çünkü bu ülkede esas vergi rekortmenleri işçiler. Enflasyon altında ezilen ücretlerimiz vergi kesintileriyle yok olup gidiyor.”

Grev alanında göze çarpan bir diğer unsur ise kadın işçilerin kararlılığı oluyor. Metal iş kolu her ne kadar erkek işçilerin ağırlıkta olduğu bir sektör olsa da Hitachi Energy’de genç kadın işçiler öne çıkıyor. Hitachi’de çalışmaya yeni başlayan kadın işçilerin kimi iki aylık çalışan, kimi ise üç haftalık. Ancak hepsi yeni girdikleri bu işyerinde sendika üyesi olup greve çıkmanın coşkusunu yaşadıklarını ifade ediyor. “Ayağımızın tozuyla geldik, direnmeye başladık” diyen genç kadınlar, grev alanının da adeta neşesi oluyorlar. 22 yaşındaki bir kadın işçi aslında Radyoterapi bölümünü bitirdiğini ancak düşük ücretler ve sağlıksız çalışma koşulları sebebiyle üniversiteden mezun olduğundan beri başka işlerde çalıştığını söylüyor. Daha önce hazır giyim sektöründe mağaza görevlisi olduğunu söyleyen metal işçisi genç kadın, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Açıkçası özel hastanelerde karın doyurmaya ancak yetecek ücretlere saatlerce radyasyona maruz kalmak istemedim. Daha iyi yaşamak istediğim için girdiğim farlı iş kollarında ise durum aynı. İşçiler, her yerde insanca yaşayabilmenin kavgasını veriyor.”

‘HAYAL KURMAK İSTİYORUM’

Bir diğer genç kadın işçi Büşra Bayzan ise işçilerin bir araya gelerek örgütlenmesinin önemine vurgu yapıyor. Daha önce Arçelik’te çalıştığını ve o zamanlar Türk Metal Sendikası üyesi olduğunu söyleyen Bayzan, “Sendikanın esasında ne demek olduğunu Birleşik Metal-İş ile anladım” diyor. 31 yaşındaki Bayzan, şöyle devam ediyor: “Bizim bir araya gelmemiz çok önemli. Sendika benim için işverenin karşısına dikildiğinde aslında hepimizin hakkını arıyor. Hakkımızı aramamız lazım, çünkü bu yaşamak değil. Ben istiyorum ki hayal kurabileyim. İşçiler, kadınlar hayal kurabilsin… ‘Kiramı nasıl ödeyeceğim’den, ‘Akşam ne yiyeceğim’den ötesini düşünemiyoruz ki. Bu dünyaya neden geldik? Bunun için mi? Biz karnımızı nasıl doyuracağımızın, çocuğumuzu nasıl okutacağımızın derdine düşmüşken patronlar hangi son model arabayı alsam diye düşünüyorlar. İşçiye gelince ne diyorlar, ‘Ekonomik kriz….’ E ekonomik kriz var da senin kârın yine de artmadı mı? Biz yaşamıyor muyuz aynı krizi? 31 yaşındayım, istiyorum ki bizim de umudumuz olabilsin, hayal kurabilelim.”