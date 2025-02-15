Metal işçilerinden bir günde 2 zafer

Emek Servisi

Düşük ücret dayatmasına boyun eğmeyerek emekleri için direnişe geçerek greve çıkan metal işçileri, ardı ardına kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), önceki gün grevde olduğu iki ayrı işyerinde toplu iş sözleşmesi (TİS) imzaladı. Böylece sendikanın aralıktan bu yana greve çıktığı ve grev kararı aldığı 7 şirkette 11 fabrikada TİS imzalanmış oldu. İki haftayı aşkındır süren Kaynak Tekniği grevi ise dün de devam etti.

Birleşik Metal-İş, bağlı olduğu DİSK’in kuruluşunun 58’inci yıldönümünde Green Transfo ve Chinatool Otomotiv’de devam eden grevlerini TİS imzalayarak sonlandırdı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Konfederasyonumuz DİSK’in kuruluşunun 58’inci yıldönümünde iki zafer kazanmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’in önderliğinde kurulan DİSK’imiz grev ve direnişlerimizin ışığında yoluna devam ediyor. Kuruluş ilkeleriyle, gecelerinde aç yatılmayan ve gündüzlerinde sömürülmeyen günlere kavuşuncaya dek mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Metal işçileri tarih yazmaya devam ediyor.”

Chinatool Otomotiv’de 130’u kadın 158 işçi 4 gün önce halaylar eşliğinde greve çıkmış, grev gözcüsü önlüğünü işyeri temsilcisi kadın işçiler giymişti. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çifci işverenin kendilerine “Bu zam oranını kadın işçiler istemiş olamaz” diyerek kadın işçilerin iradesini küçümsediğini aktarmıştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne bir aydan kısa bir zaman kala greve çıkan kadın işçiler, kararlı duruşlarıyla yalnızca 4 günde işvereni TİS imzalamak zorunda bıraktı.

TİS imzalanan diğer fabrika Green Transfo’da ise işçiler, işverenin en son raddede lokavt uygulamaya dahi başlamasına rağmen 51 gün boyunca direndi.

LOKAVT DAHİ İŞLEMEDİ

25 Aralık 2024’te iş durdurmaya başlayan işçiler, 13 Şubat’a kadar kar fırtına demeden her günü grev çadırında geçirdi. İşçilerin iradesini kıramayn işveren, daha sonra 10 Şubat’ta uygulanmaya başlamak üzere lokavt kararı tebliğ etti. Lokavt, yalnızca 2 gün sürebildi. 12 Şubat’ta lokavt uygulamasından dönülmesinin ardından 13 Şubat’ta da işveren, sendikanın taleplerini kabul ederek masaya oturdu, TİS imzaladı.