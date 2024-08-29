Metal işçilerinden sağlık emekçilerine destek

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), 0,01 puanla baraj altında bırakılarak toplu sözleşme hakları gasbedilen Dev Sağlık-İş Sendikası’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeki oturma eylemine destek verdi.

Birleşik Metal-İş, dün Genel Başkan Özkan Atar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi emekçilere destek verdi. “Dev Sağlık-İş’in, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yanındayız. Bu mücadele hepimizin!” başlıklı bir basın bülteni yayımlayan Birleşik Metal-İş’in bülteninde şu ifadeler yer aldı:

“Birleşik Metal-İş Sendikası olarak, binlerce metal işçisi üyemizle birlikte toplu sözleşme hakkına sahip çıkan Dev Sağlık-İş sendikamızın, sağlık ve sosyal hizmet işçisi sınıf kardeşlerimizin yanındayız! Bu haklı mücadele başarıya ulaşıncaya, sağlık ve sosyal hizmet işçisi kardeşlerimizin gasbedilen toplu sözleşme hakkı iade edilinceye kadar Dev Sağlık-İş Sendikası ile dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz!”