Metal işçilerinin grevi başlıyor

Ebru ÇELİK

Patronların düşük ücret dayatmasına karşı çıkan Hitachi Energy işletmesine bağlı 4 fabrikada çalışan 500 metal işçisi bugün saat 10:00’da basın açıklaması yaparak grev pankartı asacak.

Çoğunluğu trafo sektöründe olan 2 bin işçiyi kapsayan 11 fabrikada Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric, Arıtaş Kriyojenik ve MESS’ten ayrılan Green Transfo ile DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine, ilk olarak Hitachi Energy’e bağlı 4 fabrikada grev kararı alındı.

Birleşik Metal-İş 1 No’lu Şube Başkanı Can Emrah Ülgü 4 fabrikada greve çıkan 500 işçinin müzakere ve mücadele sürecine hazır olduğunu belirtti. Ülgü, “İşçiler de en az bizim kadar kararlı. Greve çıkmalarını coşkuyla karşılıyorlar. Bu süreçte herkes çok kararlı ve net. Bugün grevle uyandık ve mücadelemizi kazanana kadar böyle gidecek” ifadelerini kullandı.

Birleşik Metal-İş geçtiğimiz günlerde işverenle yeniden toplantı yaptıklarını ve işverenin yeniden kabul edilemez tekliflerle masaya oturduğunu belirtti. Sendika, yaptığı açıklamada, işverenlerin hiçbir talebi kabul etmediğini aksine bir kez daha sefalet ücreti teklif ettiğini aktardı.